Чеську столицю визнали найнедоступнішим містом для купівлі житла — Finance.ua
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Чеську столицю визнали найнедоступнішим містом для купівлі житла

Світ
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Чеську столицю визнали найнедоступнішим містом для купівлі житла
Чеську столицю визнали найнедоступнішим містом для купівлі житла, freepik.com
Чеську столицю визнали найбільш недоступним містом для придбання житла в Європі.
Про це пише The Mayor.
За даними дослідження Politico, у Празі ціни на купівлю квартири збільшилися на 120% з 2010 року, а орендна плата за житло — на 30%.
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Вартість квартири площею 75 м² складає понад 25 річних зарплат людей, які працюють у столиці Чехії.
У той же час, заробітні плати у Чехії зросли тільки на 21%. За прогнозом аналітиків, у цьому році ціни на житло підвищаться ще на 5%.
Зростання вартості пояснюють регулярним високим попитом на нерухомість, а також енергетичною кризою.
Аналітики рекомендують зробити пріоритетом розширення державного житлового фонду Праги, оскільки зараз на нього припадає лише 5%.
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Також пропонують запровадити прогресивне оподаткування для великих власників нерухомості, щоб стримати зростання цін.
Нагадаємо, квартири на вторинному ринку Києва відчутно здорожчали. За останні 6 місяців ціни на квадратні метри тут зросли на понад 6 000 грн — з середніх 53 453 грн до 59 520 грн. Помітно здорожчали вони і за місяць — майже на 3 800 грн.
За матеріалами:
The Village Україна
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