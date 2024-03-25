Ціни на квартири в новобудовах Львова: скільки коштує квадратний метр — Finance.ua
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Ціни на квартири в новобудовах Львова: скільки коштує квадратний метр

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Ціни на квартири в новобудовах Львова: скільки коштує квадратний метр
Ціни на квартири в новобудовах Львова: скільки коштує квадратний метр
За час повномасштабного вторгнення Львів став лідером за вартістю квадратного метра на первинному ринку. У березні 2024-го середня ціна перетнула позначку 50 тисяч гривень.

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За два роки від початку вторгнення вартість квартир від забудовників зросла майже вдвічі. Ціни підвищувалися рівномірно в усіх класах, окрім економа, — там відсоток збільшення вартості є найбільшим.

Які ціни у львівських новобудовах у березні

На квартири класу економ ціни зросли найбільше через вихід на ринок державної програми «єОселя» та збільшення доходів певних верств населення. Найперше мовиться про військовослужбовців і тимчасових мігрантів у Європі, які купують житло для своїх родин.
Актуальні ціни за квадратний метр у новобудовах Львова:
  • економ — 42 000 гривень (+132% за два роки);
  • комфорт — 44 200 гривень (+84% за два роки);
  • бізнес — 54 200 гривень (+77% за два роки);
  • преміум — 84 400 гривень (+72% за два роки).

У якому районі - найдешевше, а де — найдорожче

Середні ціни за квадрат по районах:
  • Галицький — 69 500 гривень;
  • Франківський — 58 100 гривень;
  • Личаківський — 57 800 гривень;
  • Залізничний — 54 000 гривень;
  • Сихівський — 50 400 гривень;
  • Шевченківський — 47 200 гривень.
Найбільш щільною є кількість нових проєктів у Шевченківському, Сихівському та Залізничному районах.
За матеріалами:
Телеканал 24
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