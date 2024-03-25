Ціни на квартири в новобудовах Львова: скільки коштує квадратний метр — Finance.ua

Ціни на квартири в новобудовах Львова: скільки коштує квадратний метр
За час повномасштабного вторгнення Львів став лідером за вартістю квадратного метра на первинному ринку. У березні 2024-го середня ціна перетнула позначку 50 тисяч гривень.
Читайте також: Скільки коштують квартири у містах-мільйонниках: Київ, Львів, Дніпро
За два роки від початку вторгнення вартість квартир від забудовників зросла майже вдвічі. Ціни підвищувалися рівномірно в усіх класах, окрім економа, — там відсоток збільшення вартості є найбільшим.
Які ціни у львівських новобудовах у березні
На квартири класу економ ціни зросли найбільше через вихід на ринок державної програми «єОселя» та збільшення доходів певних верств населення. Найперше мовиться про військовослужбовців і тимчасових мігрантів у Європі, які купують житло для своїх родин.
Актуальні ціни за квадратний метр у новобудовах Львова:
- економ — 42 000 гривень (+132% за два роки);
- комфорт — 44 200 гривень (+84% за два роки);
- бізнес — 54 200 гривень (+77% за два роки);
- преміум — 84 400 гривень (+72% за два роки).
У якому районі - найдешевше, а де — найдорожче
Середні ціни за квадрат по районах:
- Галицький — 69 500 гривень;
- Франківський — 58 100 гривень;
- Личаківський — 57 800 гривень;
- Залізничний — 54 000 гривень;
- Сихівський — 50 400 гривень;
- Шевченківський — 47 200 гривень.
Найбільш щільною є кількість нових проєктів у Шевченківському, Сихівському та Залізничному районах.
Поділитися новиною