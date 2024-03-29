Ціни на квартири у Києві знову зросли: скільки коштує «квадрат» — Finance.ua

Ціни на квартири у Києві знову зросли: скільки коштує «квадрат»
Квартири на вторинному ринку Києва відчутно здорожчали. За останні 6 місяців ціни на квадратні метри тут зросли на понад 6 000 грн — з середніх 53 453 грн до 59 520 грн. Помітно здорожчали вони і за місяць — майже на 3 800 грн.
Про це повідомляє M2bomber. За його даними, за рік зростання цін перевищило 9 500 грн.
Ціна «квадрату» в 1-кімнатних квартирах
Для 1-кімнатних квартир, за даними аналітиків, власники нерухомості найчастіше виставляють вартість «квадрату» в 45 000 грн. За такою ціною формується 7,7% оголошень про продаж нерухомості.
Також часто можна зустріти ціну 50 400 грн — 7,5%. А крім того:
- 48 000 грн — 6,9%;
- 51 000 грн — 6,6%;
- 57 000 грн — 6,3%.
У найдешевшому сегменті найскладніше знайти оголошення про продаж квартир, ціни яких формуються на основі вартості «квадрату» в 9 000 та 15 000 грн. Таких оголошень — 0,1%.
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В яких районах найдорожче
Найдорожче, за даними аналітиків, купувати квартиру в Печерському районі - в середньому 82 630 грн. А крім того, в:
- Шевченківському — 73 431 грн;
- Голосіївському — 62 450 грн;
- Солом’янському — 61 603 грн.;
- Дніпровському — 60 234 грн;
- Оболонському — 59 673 грн.
Де найнижчі ціни
Найнижчі зафіксовані у Деснянському районі - 45 012 грн. А також:
- Святошинському — 50 195 грн;
- Подільському — 53 933 грн;
- Дарницькому — 54 739 грн.
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