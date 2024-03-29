Ціни на квартири у Києві знову зросли: скільки коштує «квадрат» — Finance.ua
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Ціни на квартири у Києві знову зросли: скільки коштує «квадрат»

Нерухомість
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Ціни на квартири у Києві знову зросли: скільки коштує «квадрат»
Ціни на квартири у Києві знову зросли: скільки коштує «квадрат»
Квартири на вторинному ринку Києва відчутно здорожчали. За останні 6 місяців ціни на квадратні метри тут зросли на понад 6 000 грн — з середніх 53 453 грн до 59 520 грн. Помітно здорожчали вони і за місяць — майже на 3 800 грн.
Про це повідомляє M2bomber. За його даними, за рік зростання цін перевищило 9 500 грн.
Ціни на квартири у Києві знову зросли: скільки коштує «квадрат»

Ціна «квадрату» в 1-кімнатних квартирах

Для 1-кімнатних квартир, за даними аналітиків, власники нерухомості найчастіше виставляють вартість «квадрату» в 45 000 грн. За такою ціною формується 7,7% оголошень про продаж нерухомості.
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Також часто можна зустріти ціну 50 400 грн — 7,5%. А крім того:
  • 48 000 грн — 6,9%;
  • 51 000 грн — 6,6%;
  • 57 000 грн — 6,3%.
Ціни на квартири у Києві знову зросли: скільки коштує «квадрат»
У найдешевшому сегменті найскладніше знайти оголошення про продаж квартир, ціни яких формуються на основі вартості «квадрату» в 9 000 та 15 000 грн. Таких оголошень — 0,1%.

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Ціни на квартири у Києві знову зросли: скільки коштує «квадрат»

В яких районах найдорожче

Найдорожче, за даними аналітиків, купувати квартиру в Печерському районі - в середньому 82 630 грн. А крім того, в:
  • Шевченківському — 73 431 грн;
  • Голосіївському — 62 450 грн;
  • Солом’янському — 61 603 грн.;
  • Дніпровському — 60 234 грн;
  • Оболонському — 59 673 грн.

Де найнижчі ціни

Найнижчі зафіксовані у Деснянському районі - 45 012 грн. А також:
  • Святошинському — 50 195 грн;
  • Подільському — 53 933 грн;
  • Дарницькому — 54 739 грн.
За матеріалами:
Обозреватель
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