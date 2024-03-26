Поляки стали купувати квартири в Іспанії — щоб було куди тікати в разі війни, — ЗМІ — Finance.ua
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Поляки стали купувати квартири в Іспанії — щоб було куди тікати в разі війни, — ЗМІ

Світ
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Поляки стали купувати квартири в Іспанії — щоб було куди тікати в разі війни, — ЗМІ
Поляки стали купувати квартири в Іспанії — щоб було куди тікати в разі війни, — ЗМІ
Поляки стали втричі більше купляти житло в Іспанії через страх початку бойових дій на території своєї країни.
Про це з посиланням на інформацію про угоди з нерухомістю повідомляє The Warsaw.
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За даними видання, кількість клієнтів з Польщі, що хочуть придбати житло в Іспанії, збільшилася втричі порівняно з минулим роком. Найбільше нерухомістю цікавляться пенсіонери та все більше молодих людей. Поляки збентежені війною в Україні та можливістю бойових дій в їхній країні.
«Зростання за останні два роки очевидне, але на початку цього року воно посилилося, що, ймовірно, пов’язано з новинами з України. Дедалі частіше з’являється інформація, що війна може прийти до нас. Половина клієнтів зізнається в бесідах з нами, що вони думають про дві речі: як безпечно вкласти гроші та куди тікати в разі війни», — зазначив представник варшавської агенції нерухомості Себастьян Павлак.
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Видання пише, що наразі в середньому квартира площею 65 квадратних метрів продається в Іспанії за 160 тисяч євро, тобто за метр доведеться сплатити 2,4 тисячі євро. При цьому більшість клієнтів розраховують придбати житло за 150 тисяч євро.
За матеріалами:
Українські Новини
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