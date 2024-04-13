Відкриття банківського рахунку у Фінляндії: що потрібно знати українським біженцям — Finance.ua

Відкриття банківського рахунку у Фінляндії: що потрібно знати українським біженцям Сьогодні 11:09 — Світ

Відкриття банківського рахунку у Фінляндії: що потрібно знати українським біженцям

У Фінляндії для громадян іншої країни процес відкриття банківського рахунку має свої особливості. У багатьох банках країни для відкриття рахунку потрібна henkilökortti — ідентифікаційна карта для іноземців.

Про це повідомляє FinUA.org.

Читайте також Скільки коштів щорічно витрачає Німеччина на біженців з України

Як українцям відкрити банківський рахунок у Фінляндії

Крок 1. Для осіб, які отримали тимчасовий захист у Фінляндії (дозвіл на проживання B), банк Osuuspankki спростив процедуру відкриття рахунку.

До 4 березня 2025 року він не вимагатиме підтвердження посвідки на проживання, оскільки ця інформація автоматично надходить від Імміграційної служби Фінляндії (MIGRI).

Крок 2. Зазначається, що при відкритті рахунку багато банків вимагають «henkilökortti» — ідентифікаційну карту для іноземців у Фінляндії, яка є аналогом паспорта.

Проте, під час отримання тимчасового захисту або реєстрація в муніципалітеті, автоматичного права на отримання ідентифікаційної карти не дають.

Щоб отримати henkilökortti, потрібно звернутися до поліції та сплатити 50 євро за її оформлення.

Читайте також Які дані про українських біженців передадуть податковій службі у Чехії

Крок 3. Після того, як ви отримали henkilökortti, потрібно подзвонити до соціального працівника центру прийому біженців, до якого ви приписані.

Він надасть вам консультацію стосовно того, до якого банку краще звернутися у вашому районі, а також надасть актуальну інформацію про умови відкриття рахунку.

Крок 4. Надалі потрібно зібрати необхідні документи для відкриття рахунку.

До стандартного набору входять:

паспорт;

henkilökortti;

дозвіл на тимчасовий захист (дозвіл на проживання B);

документи, що підтверджують адресу проживання (наприклад, договір оренди чи довідка з поліції);

документ, що підтверджує джерело доходу (наприклад, довідка про заробітну плату або витяг з банківського рахунку).

Читайте також Чому українські біженці не затримуються у Франції

Крок 5. Процес оформлення рахунку може відрізнятися залежно від банку.

У деяких банках можливе оформлення рахунку онлайн, в інших потрібна особиста присутність у відділенні.

Під час подання заявки на відкриття рахунку необхідно надати оригінали всіх необхідних документів.

Зазначається, що банки можуть стягувати комісію за відкриття та обслуговування рахунку. Уточніть умови у вибраному вами банку.

Також існують спеціалізовані організації, які надають допомогу українським біженцям у Фінляндії, зокрема з питань відкриття банківських рахунків.

До речі, якщо вас цікавить швидка позика до зарплати, за допомогою порталу Finance.ua можна підібрати для себе оптимальні умови.

Апостроф За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.