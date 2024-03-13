У якій валюті тримають заощадження українські мігранти — Finance.ua

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У якій валюті тримають заощадження українські мігранти

Особисті фінанси
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У якій валюті тримають заощадження українські мігранти
У якій валюті тримають заощадження українські мігранти
Долар, як валюта накопичення, не є популярним серед українців, які отримали статус тимчасового захисту в країнах Європи.
Про це банкіри розповіли під час круглого столу, проведеного «Фінансовим клубом».
«Більшість наших мігрантів сприймають євро як валюту накопичення. Не долари, а саме євро. Це накопичення на наших рахунках», — каже директор департаменту розробок інноваційних технологій ПУМБ Денис Воробйов.
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Українці міняють гривню та інші валюти на євро з різних причин.
«Це і накопичення, і щоб уникнути комісії за конвертацію. Якщо ми кажемо за Польщу, то там краще розраховуватися картками в злотих, а якщо ми кажемо про Німеччину, то там краще євро», — розповів директор департаменту інформаційної аналітики клієнтського портфеля Сенс Банку Борис Зозуля.
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«В значної частини тих, хто виїхав, в Україні залишилися родичі, сім'я, тому перекази — це популярна послуга. Особливо якщо ті перекази зручні, швидкі, дешеві, то ця послуга користується попитом серед клієнтів. Ті перекази, що приходять, то більшість з них готівкою витрачаються, але є ще обмін валюти, і в подальшому навіть направляються на заощадження», — каже директор департаменту роздрібних клієнтів Кредобанку Олександр Супрунович.
Він зазначає, що клієнти частіше конвертують зі злотого в долар, євро та гривню. Денис Воробйов каже про популярні пари конвертації «гривня — злотий», «злотий — євро» та «євро — гривня».

Довідка Finance.ua:

  • за даними НБУ, на початку 2024 року українці зберігали у банках Фонду гарантування вкладів фізичних осіб 1 трлн 234,8 млрд гривень. Незважаючи на дуже низькі ставки, 35,5% вкладів були в іноземній валюті;
  • українські біженці в ЄС продовжують кредитуватися в українських банках.
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За матеріалами:
Фінансовий клуб
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