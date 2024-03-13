Якими послугами банків користуються українці за кордоном — Finance.ua

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Якими послугами банків користуються українці за кордоном

Фінтех і Картки
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Якими послугами банків користуються українці за кордоном
Якими послугами банків користуються українці за кордоном
Українські біженці в ЄС продовжують кредитуватися в українських банках.
Про це банкіри розповіли під час круглого столу, проведеного «Фінансовим клубом».
Найбільшим попитом з боку українців в ЄС користуються такі послуги українських банків:
  • перекази коштів;
  • зняття готівки;
  • обмін валют;
  • заощадження;
  • кредитування.
«Не можна забувати, що наші клієнти, які перебувають за кордоном, також потребують і споживають кредити», — заявив директор департаменту розробок інноваційних технологій ПУМБ Денис Воробйов.

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За його словами, патерни поведінки цих позичальників не дуже відрізняються від кредитної поведінки клієнтів, які залишилися в Україні. «Найчастіше це споживче кредитування — купівля товарів в кредит в інтернет-магазинах шляхом оплати частинами. Кредити беруть на два-три місяці», — зазначив Денис Воробйов.
Але новим клієнтам складно отримати кредит: банки охоче кредитують лише старих клієнтів. «Кредити видаємо лише клієнтам, які мають регулярні надходження, які ми бачимо. Але ситуація буде змінюватися», — каже директор департаменту роздрібних клієнтів Кредобанку Олександр Супрунович.

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«Більше орієнтуємось на діючих клієнтів, на їхні обороти. Надаємо ліміти на кредитні картки, зокрема віртуальні», — повідомив директор департаменту інформаційної аналітики клієнтського портфеля Сенс Банку Борис Зозуля.
Українці продовжують користуватися в ЄС не тільки кредитними картками, але й дебетними. «Це здебільшого отримання зарплати чи соціальних виплат. Користуються послугою оплати комунальних послуг, тому що у них переважно залишилось житло в Україні. І вони потребують послуги з переказу коштів. Зняття готівки не таке популярне, тому що це додаткові комісії, які більші, ніж по переказам», — розповіла заступниця голови правління банку «Глобус» Ганна Довгальська.

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Сервісні послуги клієнтам також потрібні. «Усі сервісні операції - поповнити, отримати виписку, щоб показати при наймі житла. Багато людей замовляють пластикову картку, щоб знімати кошти в банкоматі», — зазначив Денис Воробйов.
До речі, портал Finance.ua проаналізував кредитні пропозиції більшості українських банків. Найкращі ми відібрали в спеціальному сервісі.

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За матеріалами:
Фінансовий клуб
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