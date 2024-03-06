ТОП-10 банків, де українці зберігають заощадження (інфографіка) — Finance.ua

ТОП-10 банків, де українці зберігають заощадження (інфографіка) Сьогодні 11:00 — Фондовий ринок

ТОП-10 банків, де українці зберігають заощадження (інфографіка)

Як повідомляє Національний банк України, станом на 1 лютого 2024 року в 63 банках зберігалося 1 трлн 55 млрд гривень коштів фізичних осіб (з яких кошти до запитання — 665,6 млрд гривень).

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Обсяг термінових депозитів залишився на колишньому рівні, а депозити на вимогу скоротились на 28,9 млрд гривень.

Чому так

Це незначне сезонне скорочення через те, що українці в січні витрачають гроші, отримані у грудні у вигляді премій та інших виплат.

Найбільше вкладів у державному ПриватБанку — 378,2 млрд гривень.

На другому місці державний Ощадбанк — 184,3 млрд гривень.

На третьому — приватний Універсал Банк — 62,9 млрд гривень.

Банк іноземної банківської групи Райффайзен Банк — 58,6 млрд гривень, на 4 місці.

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Націоналізований Сенс Банк — 46,6 млрд гривень. ПУМБ — 46,1 млрд гривень.

Як раніше повідомляв голова комітету Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев, скорочення банківських вкладів у гривні у перший місяць року — це сезонне явище, пов’язане із піковими розрахунками у грудні. «Зокрема, ця тенденція спостерігалась у дев’ять з десяти останніх років. Хоча, звісно, для кожного року є своя специфіка, як це було наприклад на початку 2015 року або 2022 року».

Утім, як допускає Гетманцев, що певний негативний ефект міг бути пов’язаний із нормами законопроекту № 10 449 щодо «військової служби, мобілізації та обліку». Утім, Давид Арахамія вже відповів на це запитання. «Можу ще раз це повторити, що норми законопроекту, які передбачають блокування банківських рахунків, не будуть підтримані» — сказав він.

Нагадаємо, у лютому 2023 року чистий продаж валюти Нацбанком становив 1,509 млрд доларів, що на 40% менше від січневого обсягу чистого продажу (2,533 млрд доларів).

Довідка Finance.ua:

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