НБУ визначив перелік важливих об'єктів платіжної інфраструктури в Україні (інфографіка) — Finance.ua
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НБУ визначив перелік важливих об'єктів платіжної інфраструктури в Україні (інфографіка)

Фондовий ринок
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НБУ визначив перелік важливих об'єктів платіжної інфраструктури в Україні (інфографіка)
НБУ визначив перелік важливих об'єктів платіжної інфраструктури в Україні (інфографіка)
Як повідомили в Нацбанку, НБУ у межах реалізації функції оверсайту за результатами моніторингу діяльності у 2023 році визначив перелік важливих об'єктів платіжної інфраструктури в Україні.
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Єдиною системно важливою платіжною системою, як і в попередні роки, стала Система електронних платежів (СЕП) Національного банку України.
НБУ визначив перелік важливих об'єктів платіжної інфраструктури в Україні (інфографіка)
Дві платіжні системи — «PrivatMoney» та «MONEYCOM» — є новими в переліку порівняно з 2022 роком.
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Крім того, за підсумками діяльності у 2023 року визначені важливі учасники системно важливих і важливих платіжних систем:
  • АТ КБ «ПриватБанк» (СЕП НБУ, «MasterCard», «Visa»);
  • АТ «ПУМБ» («PrivatMoney»);
  • ТОВ «ФК «КОНТРАКТОВИЙ ДІМ» («Фінансовий світ»).
Також за результатами 2023 року визначені три важливі технологічні оператори платіжних послуг: ТОВ «ЕЙСІ ДІСІ ПРОЦЕССІНГ», ПрАТ «Український процесінговий центр» та ТОВ «ТАС ЛІНК».
Розподіл об'єктів платіжної інфраструктури за категоріями важливості здійснюється регулятором згідно з міжнародною практикою для підвищення їх надійності й ефективності, а також приведення їх діяльності у відповідність до міжнародних стандартів оверсайту.
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Так, до об'єктів платіжної інфраструктури, що віднесені до категорій важливості, Національний банк встановлює посилені вимоги щодо управління та організації діяльності, доступу та участі в платіжній системі, системи управління ризиками, остаточності розрахунків, забезпечення кіберстійкості та управління безперервністю діяльності.

Довідка Finance.ua:

  • розподіл об'єктів платіжної інфраструктури за категоріями важливості Національний банк здійснює щорічно за підсумками їх діяльності протягом попереднього року;
  • критеріями визначення важливості об'єктів платіжної інфраструктури, встановленими в постанові Правління Національного банку України від 24.08.2022 № 187, є обсяги операцій та види послуг, які ними надаються.

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Тетяна Сидорак
Тетяна Сидорак
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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