НБУ ввів в обіг пам’ятну монету «Батьківське щастя» — Finance.ua
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НБУ ввів в обіг пам’ятну монету «Батьківське щастя»

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НБУ ввів в обіг пам’ятну монету «Батьківське щастя»
НБУ ввів в обіг пам’ятну монету «Батьківське щастя»
Нацбанк 1 березня ввів в обіг нову пам’ятну монету «Батьківське щастя».
Про це повідомляє пресслужба НБУ.
«На аверсі монети розміщено композицію: батьківські руки, які ніжно тримають ніжки немовляти як символ довіри, захисту та любові, що єднає родину.
На реверсі зображено дитя, яке мирно спить на м’яких хмаринках серед іграшок (виконане кольоровим друком). Над немовлям — брязкальце, що сяє на тлі нічного неба й дарує безтурботні сни, відчуття спокою та затишку", — йдеться у повідомленні.
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Пам’ятна монета «Батьківське щастя» виготовлена з нейзильберу і має номінал 5 гривень.
Тираж монети — до 100 тис. штук (у сувенірній упаковці).
У НБУ пояснили, що із 7 березня 2024 року монети продаватимуться в інтернет-магазині НБУ та банках-дистриб'юторах (АТ АБ «Укргазбанк», АТ «АБ «Радабанк», АТ «Таскомбанк», АТ КБ «ПриватБанк»).
Загалом через інтернет-магазин НБУ планують реалізувати 25 тисяч пам’ятних монет, із них у перший день продажу — 15 тисяч.
Світлана Вишковська
Світлана Вишковська
Редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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