В НБУ розповіли про наступні кроки щодо валютної лібералізації — Finance.ua

В НБУ розповіли про наступні кроки щодо валютної лібералізації Сьогодні 10:00 — Валюта

В НБУ розповіли про наступні кроки щодо валютної лібералізації

Поєднання політики НБУ разом зі сприятливими чинниками дало змогу знизити інфляцію у 2023 році до 5% з майже 27% у 2022 році.

Про це розповів заступник Голови НБУ Сергій Ніколайчук під час панелі, присвяченій Україні, на конференції J.P. Morgan для країн з ринками, що розвиваються.

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«Ми змогли перейти до поступового пом’якшення нашої політики, відповідно до Стратегії пом’якшення валютних обмежень, переходу до більшої гнучкості обмінного курсу та повернення до інфляційного таргетування», — сказав Сергій Ніколайчук.

Він зазначив, що попри суттєве зниження облікової ставки минулого року, гривневі інструменти для заощаджень (депозити та ОВДП) залишаються привабливими. Цьому сприяють як усе ще відносно жорсткі монетарні умови (облікова ставка перевищує рівень інфляційних очікувань), так і збереження стимулів для банків пропонувати вкладникам достатньо високі ставки за гривневими депозитами.

Плани на 2024

Цього року очікується певне прискорення інфляції - до 8,6%. Ураховуючи це, а також високі ризики, базовий прогноз НБУ передбачає, що центробанк зможе незначно знизити облікову ставку (до 14%) лише у другій половині року. Водночас Національний банк адаптовуватиме монетарну політику, якщо зміниться баланс ризиків для інфляції та стабільності обмінного курсу.

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Останнє має вирішальне значення для того, щоб запобігти перетіканню наявної в українців гривні на валютний ринок, та зберегти міжнародні резерви. Тому Національний банк зберігає досить жорсткі монетарні умови та приділяє увагу привабливості гривневих активів з метою збереження курсової стійкості. Такий підхід сприятиме подальшому пом’якшенню валютних обмежень, що важливо, зокрема, для післявоєнної відбудови.

Валютна лібералізація

Наступні кроки Національного банку щодо валютної лібералізації, як і раніше, спрямовуватимуться на стимулювання припливу капіталу в країну. Водночас НБУ чітко слідуватиме оприлюдненою стратегією, затвердження якої було одним із маяків за програмою з МВФ.

Щоб зберегти курсову стійкість, центробанк перед кожним кроком аналізуватиме ситуацію на фінансовому ринку та потенційний вплив від пом’якшення обмежень.

Курс

Сергій Ніколайчук розповів, що ситуація на валютному ринку є стійкою та контрольованою. Обмінний курс коливається в обидва боки, як і передбачає режим керованої гнучкості. Свідченням нормалізації ситуації є скорочення розриву між офіційним і готівковим курсами.

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