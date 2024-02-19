НБУ продав максимум валюти за місяць — Finance.ua

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НБУ продав максимум валюти за місяць

Валюта
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НБУ продав максимум валюти за місяць
НБУ продав максимум валюти за місяць
За минулий тиждень Національний банк України вперше за понад місяць збільшив продаж валюти на міжбанку.
Про це свідчать дані на сайті регулятора у понеділок, 19 лютого.
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Так, за п’ять робочих днів НБУ продав 322,6 млн доларів. Це максимальний обсяг з початку року, коли регулятор за тиждень 1−5 січня продав майже 790 млн доларів.
Загалом з початку 2024 року Нацбанк продав на міжбанку 3,2 млрд доларів, а придбав — лише 17 млн доларів.
Минулого тижня курс долара на міжбанку зріс приблизно на 50 копійок і вперше за місяць перевищив 38 грн/долар. У свою чергу офіційний курс зріс із 37,62 до 37,97 грн/долар.
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На готівковому ринку американська валюта спершу зросла з 38,05 до 38,40 грн/долар, але наприкінці тижня повернувся до рівня 38,10 грн/долар.
Нагадаємо, НБУ анонсував експеримент із електронною гривнею. У його межах всі охочі протестувати е-гривні зможуть обміняти на неї свої готівкові та безготівкові гроші.

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За матеріалами:
Корреспондент.net
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