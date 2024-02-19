НБУ продав максимум валюти за місяць — Finance.ua

НБУ продав максимум валюти за місяць Сьогодні 11:45 — Валюта

НБУ продав максимум валюти за місяць

За минулий тиждень Національний банк України вперше за понад місяць збільшив продаж валюти на міжбанку.

Про це свідчать дані на сайті регулятора у понеділок, 19 лютого.

Так, за п’ять робочих днів НБУ продав 322,6 млн доларів. Це максимальний обсяг з початку року, коли регулятор за тиждень 1−5 січня продав майже 790 млн доларів.

Загалом з початку 2024 року Нацбанк продав на міжбанку 3,2 млрд доларів, а придбав — лише 17 млн доларів.

Минулого тижня курс долара на міжбанку зріс приблизно на 50 копійок і вперше за місяць перевищив 38 грн/долар. У свою чергу офіційний курс зріс із 37,62 до 37,97 грн/долар.

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На готівковому ринку американська валюта спершу зросла з 38,05 до 38,40 грн/долар, але наприкінці тижня повернувся до рівня 38,10 грн/долар.

Нагадаємо, НБУ анонсував експеримент із електронною гривнею. У його межах всі охочі протестувати е-гривні зможуть обміняти на неї свої готівкові та безготівкові гроші.

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