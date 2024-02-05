У НБУ пояснили падіння курсу долара — Finance.ua

У НБУ пояснили падіння курсу долара Сьогодні 12:02 — Валюта

У НБУ пояснили падіння курсу долара

Ситуація на валютному ринку в січні поступово поліпшувалася на тлі згасання ефектів від значних бюджетних видатків наприкінці року.

Про це розповів заступник голови Національного банку України Юрій Гелетій на зустрічі Правління НБУ з керівниками 30 найбільших банків, передає пресслужба регулятора.

За його словами, обмінний курс відреагував на поліпшення балансу попиту та пропозиції - з початку року він зміцнився на 1,2%.

«Якщо в першій половині січня щоденний обсяг інтервенцій, хоч і дещо зменшився порівняно з грудневими значеннями, але залишався значним — на рівні $150 млн, то в другій половині місяця він знизився до $80 млн», — заявив Гелетій.

Він наголосив, що наявний обсяг міжнародних резервів дає змогу НБУ забезпечувати курсову стійкість і надалі.

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У свою чергу заступник голови НБУ Сергій Ніколайчук акцентував увагу на зміні риторики в комунікаціях про монетарну політику.

«У січні НБУ посилив фокус спрямованості своїх монетарних заходів на приведення інфляції до цільового діапазону на прийнятному горизонті політики», — заявив Ніколайчук.

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Він додав, що регулятор все ще далекий від класичного режиму інфляційного таргетування, але крок за кроком повертає елементи нормальності, зменшуючи цим невизначеність.

«Курсова стійкість залишатиметься важливим елементом досягнення цінової стабільності, однак завдяки успішному переходу до керованої гнучкості курсу ми можемо поступово повертати фокус монетарної політики на інфляційну ціль», — зазначив він.

Довідка Finance.ua:

за даними НБУ, українці в січні 2024 року продали комерційним банкам готівкової та безготівкової валюти на 1,282 млрд доларів (в еквіваленті) і купили на 2,386 млрд доларів;

як прогнозує кандидат економічних наук і незалежний експерт Олександр Хмелевський, українці зможуть відчути здорожчання валюти вже до початку другої половини 2024 року;

українська нацвалюта залишається досить недооціненою щодо долара. Так, у оновленому Індексі Біг-Маку гривня посіла восьме місце з кінця у списку недооцінених валют світу.



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