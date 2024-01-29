Голова НБУ зробив заяву щодо курсу долара до гривні — Finance.ua

Голова НБУ зробив заяву щодо курсу долара до гривні Сьогодні 16:01 — Валюта

Голова НБУ зробив заяву щодо курсу долара до гривні

Після переходу Національного банку до режиму «керованої гнучкості» з початку жовтня 2023 року курс долара до гривні коливається в обидва боки залежно від ситуації на ринку. Водночас НБУ контролює цей процес.

Про це сказав голова НБУ Андрій Пишний в інтерв'ю каналу Останній Капіталіст.

«Курсова стійкість як пріоритет залишається. Натомість попит і пропозиція — саме вони повинні визначати і обсяги, і глибину, і курсову ситуацію. І ми протягом чотирьох місяців гнучкого курсоутворення забезпечуємо це досить чітко: курсова стійкість і відповідно — тенденція», — сказав він.

За його словами, НБУ задекларував позицію про те, що курс повинен ходити в обидва боки.

«Ми за період курсової гнучкості відчули і девальваційний тренд. Але зверніть увагу: до нас повернулося відчуття сезонності. Сезонність впливає на курсові настрої», — сказав Пишний.

Як зазначив голова НБУ, перехід від ревальвації до девальвації відбувся «без жодної паніки, із повним розумінням ситуації, і зараз бачимо, що курс дійсно коливається в обидва боки».

«Відбулося насправді оце дихання. Ми відпустили цей турнікет, але при цьому тримаємо повністю контроль над усіма показниками життєдіяльності цього економічного організму», — додав Пишний.

Довідка Finance.ua:

раніше директор Департаменту монетарної політики та економічного аналізу НБУ Володимир Лепушинський заявив, що ситуація на валютному ринку України після переходу від фіксованого курсу до керованої гнучкості залишається стійкою. На це головним чином впливають два фактори;

заступник голови НБУ Юрій Гелетій заявляв, що валютний ринок пристосувався до режиму керованої гнучкості курсу, який Національний банк запровадив з початку жовтня. У листопаді відбулося певне поліпшення ситуації порівняно з вереснем, тобто до моменту зміни курсового режиму;



доктор економічних наук, заступник голови Ради НБУ Василь Фурман повідомляв, що валютний ринок повернувся до сезонних коливань, які були до великої війни, коли взимку гривня частково послаблювалась, а навесні, влітку й на початку осені зміцнювалась.



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