Валютний ринок повернувся до сезонних коливань — Фурман — Finance.ua
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Валютний ринок повернувся до сезонних коливань — Фурман

Валюта
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Валютний ринок повернувся до сезонних коливань — Фурман
Валютний ринок повернувся до сезонних коливань — Фурман
Валютний ринок повернувся до сезонних коливань, які були до великої війни, коли взимку гривня частково послаблювалась, а навесні, влітку й на початку осені зміцнювалась.
Про це розповів Василь Фурман, доктор економічних наук, заступник голови Ради НБУ в ефірі Українського Радіо.
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«На початку жовтня Нацбанк перейшов до нової валютно-курсової політики — гнучкого курсоутворення. Ми заявили про те, що у нас більше не буде фіксованого курсу, а також, що гривня може коливатися у той чи інший бік. І зараз ми це спостерігаємо», — каже Фурман.
Він додав, що до кінця листопада гривня зміцнювалась, грудень і перші дні січня — послаблювалась, а зараз гривня стабілізувалась.

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«На послаблення впливали значні бюджетні видатки кінця минулого року, люди отримували зарплати і на частину коштів купували долар. Другий фактор — це той негативний фон наприкінці минулого року, пов’язаний із зовнішнім фінансуванням нашої держави», — пояснює заступник голови Ради НБУ.
Ще один чинник, за його словами, незначний дефіцит готівкового долара у зв’язку зі святковим періодом у США.
«Зараз цього дефіциту немає. Згадані фактори були тимчасовими, і зараз ситуація на валютному ринку є стабільною і контрольованою», — підсумував він.
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За матеріалами:
Українське радіо
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