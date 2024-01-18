Що буде з курсом валют наступного тижня: прогноз банкіра — Finance.ua

Що буде з курсом валют наступного тижня: прогноз банкіра Сьогодні 15:45 — Валюта

Що буде з курсом валют наступного тижня: прогноз банкіра

Впродовж наступного тижня ситуація на валютному ринку залишатиметься досить прогнозованою: регулятор м’яко діятиме на міжбанку, при потребі збільшуючи чи зменшуючи обсяги валютних інтервенцій.

Про це розповів начальник департаменту казначейства «Глобус Банку» Тарас Лєсовий.

«Водночас головна тактична мета залишиться незмінною — досягнення балансу між попитом і пропозицією з поступовим зменшенням різниці між міжбанківським та готівковим курсами. При цьому ринок перебуватиме в стані щоденних різновекторних, але несуттєвих змін (очікується, що поточні курсові коливання на міжбанку не перевищать 0,1−0,2 грн, а на готівковому ринку — до 0,5 грн)», — сказав він.

За словами експерта, крім того, як і протягом останніх 2 місяців, курсоутворення на готівковому ринку відбуватиметься на основі курсів міжбанку з додаванням комісії - заробітку фінустанов (очікується, що впродовж тижня різниця між курсами міжбанку та готівкового ринку не перевищить 0,5−1 грн).

Цілком можливо, зауважив Лєсовий, що на готівковому ринку, після кількох буремних тижнів, значно скоротиться різниця між курсами покупки та продажу — до 0,6 грн (наприкінці грудня в обмінних пунктах різниця між покупкою і продажем складала понад 1−1,5 грн).

Щодо коридорів курсових коливань, то за всіма ознаками на міжбанку він буде в межах 37,5−39 грн/$ та 40,5−42,5 грн/€, а на готівковому ринку — 38−40 грн/$ та 40−43 грн / €, прогнозує банкір.

«Таким чином, можна говорити про те, що наразі відсутні обставини, які б могли радикально змінити ситуацію на валютному ринку. Попри очікувані часті зміни курсів, вони не нестимуть загрози для ринку. На міжбанку діятиме режим „керованої гнучкості“, відтак міжбанківські курси прямо впливатимуть на готівковий ринок, на якому курси не зможуть значно „відірватися“, жити окремішньо від міжбанку», — резюмував Лєсовий.

УНІАН За матеріалами:

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