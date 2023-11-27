У НБУ назвали два чинники стійкості курсу гривні до долара — Finance.ua

У НБУ назвали два чинники стійкості курсу гривні до долара Сьогодні 10:05 — Валюта

У НБУ назвали два чинники стійкості курсу гривні до долара

Ситуація на валютному ринку України після переходу від фіксованого курсу до керованої гнучкості залишається стійкою. На це головним чином впливають два фактори.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на заяву, яку зробив Володимир Лепушинський, директор Департаменту монетарної політики та економічного аналізу НБУ.

«НБУ займає активну позицію щодо збереження стабільності на валютному ринку і курсової стійкості, як ми називаємо, тобто це не стабільний курс», — сказав він.

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За його словами, на початку жовтня НБУ перейшов від фіксованого курсу до керованої гнучкості. Зараз курс коливається в залежності від ситуації, яка змінюється, але НБУ ці коливання згладжує. «Коли ситуація на валютному ринку поліпшується, гривня зміцнюється, якщо погіршується — слабшає», — розповів представник НБУ.

Лепушинський назвав чинники, завдяки чому вдалося досягти курсової стійкості. По-перше, НБУ постійно присутній на валютному ринку і продає валюту, маючи для цього достатньо резервів, які перебувають на рекордних позначках завдяки підтримці союзників та програмі з МВФ.

З іншого боку НБУ проводить політику, яка дозволяє гривні бути привабливим засобом для заощаджень: зараз ставки за депозитами вище за поточну та очікувану інфляцію. «Це дає можливість вкладнику не лише зберегти заощадження від знецінення, а і заробити якійсь дохід додатковий. І це утримує кошти в гривні, і відповідно вони не йдуть на валютний ринок, не розхитують ситуацію там», — додав він.

«Наразі ситуація є достатньо стійкою», — сказав він.

Довідка Finance.ua:

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