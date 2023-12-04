Нацбанк оцінив ситуацію на валютному ринку — Finance.ua
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Нацбанк оцінив ситуацію на валютному ринку

Валюта
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Нацбанк оцінив ситуацію на валютному ринку
Нацбанк оцінив ситуацію на валютному ринку, www.freepik.com
Валютний ринок пристосувався до режиму керованої гнучкості курсу, який Національний банк запровадив з початку жовтня. У листопаді відбулося певне поліпшення ситуації порівняно з вереснем, тобто до моменту зміни курсового режиму.
Про це повідомив заступник голови НБУ Юрій Гелетій, передає пресслужба регулятора.
«Обсяг угод між банками без участі НБУ збільшився майже утричі порівняно з вереснем — до 88 млн дол. США на день. Середньоденний чистий продаж валюти НБУ зменшився до 111 млн дол. США порівняно з 128 млн дол. США у вересні», — сказав він.

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Заступник голови НБУ додав, що офіційний курс коливається в обидва боки, реагуючи на зміни на валютному ринку.
У готівковому сегменті ситуація також є стійкою, гривня навіть зміцнилася на 0,8% з початку листопада, а різниця між офіційним та готівковим курсом наблизилася до 3%.

Довідка Finance.ua:

  • Національний банк України продовжує пом’якшувати валютні обмеження, ураховуючи потреби збереження макрофінансової стабільності, захисту міжнародних резервів, забезпечення першочергових потреб оборони, економіки та громадян, а також пропозиції суб'єктів фінансового ринку, що забезпечують зазначені першочергові потреби;
  • економічні експерти спрогнозували, яким може бути курс долара в Україні до кінця 2023 року. Йдеться як про безготівковий, так і про готівковий курси;
  • обсяг готівкової іноземної валюти, яку банки ввезли до України у жовтні 2023 року, становив 1 млрд 56 млн доларів. Це максимальний обсяг із лютого 2022 року.
Finance.ua запускає безкоштовну валютну розсилку для тих, хто слідкує за валютним ринком, та хоче розуміти й аналізувати пов’язані з валютним курсом події. Отримуйте щопонеділка найважливіші оновлення за тиждень у світі валют, ексклюзивні фінансові поради та прогнози по курсах на прийдешній тиждень безпосередньо на вашу поштову скриньку!
Альона Лістунова
Альона Лістунова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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