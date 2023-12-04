Нацбанк оцінив ситуацію на валютному ринку — Finance.ua

Нацбанк оцінив ситуацію на валютному ринку Сьогодні 10:03 — Валюта

Нацбанк оцінив ситуацію на валютному ринку, www.freepik.com

Валютний ринок пристосувався до режиму керованої гнучкості курсу, який Національний банк запровадив з початку жовтня. У листопаді відбулося певне поліпшення ситуації порівняно з вереснем, тобто до моменту зміни курсового режиму.

Про це повідомив заступник голови НБУ Юрій Гелетій, передає пресслужба регулятора.

«Обсяг угод між банками без участі НБУ збільшився майже утричі порівняно з вереснем — до 88 млн дол. США на день. Середньоденний чистий продаж валюти НБУ зменшився до 111 млн дол. США порівняно з 128 млн дол. США у вересні», — сказав він.

Заступник голови НБУ додав, що офіційний курс коливається в обидва боки, реагуючи на зміни на валютному ринку.

У готівковому сегменті ситуація також є стійкою, гривня навіть зміцнилася на 0,8% з початку листопада, а різниця між офіційним та готівковим курсом наблизилася до 3%.

Довідка Finance.ua:

Національний банк України продовжує пом’якшувати валютні обмеження, ураховуючи потреби збереження макрофінансової стабільності, захисту міжнародних резервів, забезпечення першочергових потреб оборони, економіки та громадян, а також пропозиції суб'єктів фінансового ринку, що забезпечують зазначені першочергові потреби;

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