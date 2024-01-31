Індекс Біг-Маку: скільки має коштувати долар в Україні — Finance.ua

Індекс Біг-Маку: скільки має коштувати долар в Україні
Українська нацвалюта залишається досить недооціненою щодо долара. Так, у оновленому Індексі Біг-Маку гривня посіла восьме місце з кінця у списку недооцінених валют світу.
Про це свідчать оновлені дані рейтингу видання The Economist (за січень 2024 року).
Як пише видання, Біг-Мак коштує в Україні 110 грн, тоді як у США — $5,69. Таким чином, курс української валюти недооцінений на 48,4% порівняно з фактичним обмінним курсом 37,44 грн/$.
Натомість курс за купівельною спроможністю має бути на рівні 19,33 грн/$.
А що з валютами інших країн
Найбільш недооціненими валютами світу у січні 2024 року є грошові одиниці Тайваню, Індонезії, Індії, ПАР, Єгипту, Малайзії та Філіппін.
А ось найбільш переоціненими валютами є:
- швейцарський франк (на 43,5,5%),
- норвезька крона (на 25,5%),
- уругвайське песо (на 23,7%),
- аргентинський песо (на 7,4%),
- євро (на 3,1%),
- шведська крона (на 3,1%),
- костариканський колон (на 0,4%),
- британський фунт (на 0,4%),
- данська крона (на 0,0%).
До речі, цікаво, що у липні 2022 року The Economist не зміг оцінити курс гривні до долара в Індексі Біг-Маку, тому що Мережа McDonald’s тимчасово закрила ресторани швидкого харчування після повномасштабного російського вторгнення.
Дізнатись актуальну інформацію про курси валют в Україні
Поділитися новиною