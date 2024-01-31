Індекс Біг-Маку: скільки має коштувати долар в Україні — Finance.ua

Індекс Біг-Маку: скільки має коштувати долар в Україні Сьогодні 11:05 — Валюта

Індекс Біг-Маку: скільки має коштувати долар в Україні

Українська нацвалюта залишається досить недооціненою щодо долара. Так, у оновленому Індексі Біг-Маку гривня посіла восьме місце з кінця у списку недооцінених валют світу.

Про це свідчать оновлені дані рейтингу видання The Economist (за січень 2024 року).

Як пише видання, Біг-Мак коштує в Україні 110 грн, тоді як у США — $5,69. Таким чином, курс української валюти недооцінений на 48,4% порівняно з фактичним обмінним курсом 37,44 грн/$.

Натомість курс за купівельною спроможністю має бути на рівні 19,33 грн/$.

А що з валютами інших країн

Найбільш недооціненими валютами світу у січні 2024 року є грошові одиниці Тайваню, Індонезії, Індії, ПАР, Єгипту, Малайзії та Філіппін.

А ось найбільш переоціненими валютами є:

швейцарський франк (на 43,5,5%),

норвезька крона (на 25,5%),

уругвайське песо (на 23,7%),

аргентинський песо (на 7,4%),

євро (на 3,1%),

шведська крона (на 3,1%),

костариканський колон (на 0,4%),

британський фунт (на 0,4%),

данська крона (на 0,0%).

До речі, цікаво, що у липні 2022 року The Economist не зміг оцінити курс гривні до долара в Індексі Біг-Маку, тому що Мережа McDonald’s тимчасово закрила ресторани швидкого харчування після повномасштабного російського вторгнення.

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