Індекс Біг-Маку: скільки має коштувати долар в Україні — Finance.ua
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Індекс Біг-Маку: скільки має коштувати долар в Україні

Валюта
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Індекс Біг-Маку: скільки має коштувати долар в Україні
Індекс Біг-Маку: скільки має коштувати долар в Україні
Українська нацвалюта залишається досить недооціненою щодо долара. Так, у оновленому Індексі Біг-Маку гривня посіла восьме місце з кінця у списку недооцінених валют світу.
Про це свідчать оновлені дані рейтингу видання The Economist (за січень 2024 року).
Як пише видання, Біг-Мак коштує в Україні 110 грн, тоді як у США — $5,69. Таким чином, курс української валюти недооцінений на 48,4% порівняно з фактичним обмінним курсом 37,44 грн/$.
Натомість курс за купівельною спроможністю має бути на рівні 19,33 грн/$.
Індекс Біг-Маку: скільки має коштувати долар в Україні

А що з валютами інших країн

Найбільш недооціненими валютами світу у січні 2024 року є грошові одиниці Тайваню, Індонезії, Індії, ПАР, Єгипту, Малайзії та Філіппін.
А ось найбільш переоціненими валютами є:
  • швейцарський франк (на 43,5,5%),
  • норвезька крона (на 25,5%),
  • уругвайське песо (на 23,7%),
  • аргентинський песо (на 7,4%),
  • євро (на 3,1%),
  • шведська крона (на 3,1%),
  • костариканський колон (на 0,4%),
  • британський фунт (на 0,4%),
  • данська крона (на 0,0%).
До речі, цікаво, що у липні 2022 року The Economist не зміг оцінити курс гривні до долара в Індексі Біг-Маку, тому що Мережа McDonald’s тимчасово закрила ресторани швидкого харчування після повномасштабного російського вторгнення.

Дізнатись актуальну інформацію про курси валют в Україні

Світлана Вишковська
Світлана Вишковська
Редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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