НБУ уточнив низку валютних обмежень: що зміниться відсьогодні — Finance.ua

НБУ уточнив низку валютних обмежень: що зміниться відсьогодні Сьогодні 09:50 — Валюта

НБУ уточнив низку валютних обмежень: що зміниться відсьогодні

Національний банк оптимізує кілька валютних обмежень, «щоб запобігти непродуктивному відпливу капіталу для захисту міжнародних резервів України та збереження стійкості валютного ринку».

Про це повідомляє пресслужба регулятора.

Так, з 21 лютого 2024 року запрацюють зміни за низкою напрямів.

1. Уточнено умови купівлі валюти бізнесом

На сьогодні для розрахунків у іноземній валюті бізнес має спочатку використовувати наявну в нього іноземну валюту, а далі, за необхідності, купувати її на валютному ринку України. Також підприємствам доступні валютні операції на умовах «своп» із купівлі-продажу іноземної валюти, якщо перша частина операції передбачає купівлю банком у клієнта іноземної валюти.

Щоб відповідні операції не використовувалися для обходу діючих валютних обмежень, НБУ уточнює умови купівлі валюти підприємствами.

📍 Так, з 21 лютого під час купівлі валюти бізнесом банки братимуть до уваги не лише кошти в іноземній валюті, розміщені на поточних та депозитних рахунках клієнта, а й інформацію про незавершені валютні операції клієнта з банками на умовах «своп», за якими здійснено першу частину операції (з продажу клієнтом іноземної валюти банку).

З цією метою на дату купівлі іноземної валюти юридичним особам потрібно буде надавати банку інформацію про продану ним іноземну валюту за першою частиною валютних операцій на умовах «своп» (валюта, строк операції) за незавершеними угодами з банками. Вона надаватиметься додатково, разом з інформацією про наявні кошти в іноземній валюті на поточних та депозитних рахунках.

2. Уточнено особливості валютного нагляду з боку банків за граничними строками розрахунків за експортними операціями

Наразі діє норма, відповідно до якої банки можуть завершити валютний нагляд за дотриманням резидентами граничних строків розрахунків за експортними операціями після зарахування на поточний рахунок резидента в банку грошових коштів, що надійшли від нерезидента за товар, якщо ці кошти переказувалися з-за кордону.

Для того, щоб стимулювати повернення в Україну валютної виручки за експорт товарів, НБУ уточнює особливості здійснення валютного нагляду банками.

📍 Починаючи з 21 лютого, банки матимуть змогу завершити валютний нагляд за відповідними операціями лише за умови, якщо кошти від нерезидента надійшли в іноземній валюті. Натомість перекази в гривнях не будуть підставою для завершення валютного нагляду банком.

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