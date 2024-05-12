До яких країн ЄС їдуть українські біженці, а де відзначається масовий відтік людей: дані Євростату — Finance.ua

До яких країн ЄС їдуть українські біженці, а де відзначається масовий відтік людей: дані Євростату Сьогодні 12:03 — Світ

До яких країн ЄС їдуть українські біженці, а де відзначається масовий відтік людей: дані Євростату, rda-hm.gov.ua

У Євросоюзі тимчасовий захист отримують 4,2 млн громадян України. Кількість українців із таким статусом знижується.

До яких країнах ЄС їдуть українські біженці, а де відзначається масовий відтік людей, стало відомо з даних Євростату.

За останніми даними, статус тимчасового захисту станом на 31 березня 2024 у ЄС мали 4 211 495 людей з України. На кінець лютого налічувалося 4 234 595 біженців з України.

Країни, які надали прихисток найбільшій кількості українців:

Німеччина (1 301 790 осіб, 30,9% від загальної кількості ЄС);

Польща (955 520; 22,7%);

Чехія (364 375; 8,7%).

У той же час, до кількох країн у березні прибуло найбільше українців:

Німеччина (+15 210; +1,2%);

Нідерланди (+4 705; +4,0%);

Болгарія (+3 475; + 7,6%).

За даними Євростату, у 9 країнах ЄС зменшилася кількість людей із тимчасовим захистом.

Найбільше зниження зафіксоване у таких країнах:

Чехії (-20 700; -5,4%);

Швеції (-9 960; -21,5%);

Австрії (-9 130; -11,1%);

Данії (-5 385; -14,5%);

Польщі (-1 680; -0,2%).

Серед людей із тимчасовим захистом у ЄС, понад 98% становлять громадяни України. Дорослі жінки становлять 45,8% отримувачів тимчасового захисту в ЄС. Діти — 32,8%, а дорослі чоловіки — 21,4%.

Нагадаємо, уряд Швеції пропонує , щоб українці, які перебувають у країні, могли швидше зареєструватися та отримати номери соціального страхування, що дало би їм низку переваг.

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