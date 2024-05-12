До яких країн ЄС їдуть українські біженці, а де відзначається масовий відтік людей: дані Євростату — Finance.ua
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До яких країн ЄС їдуть українські біженці, а де відзначається масовий відтік людей: дані Євростату

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До яких країн ЄС їдуть українські біженці, а де відзначається масовий відтік людей: дані Євростату
До яких країн ЄС їдуть українські біженці, а де відзначається масовий відтік людей: дані Євростату, rda-hm.gov.ua
У Євросоюзі тимчасовий захист отримують 4,2 млн громадян України. Кількість українців із таким статусом знижується.
До яких країнах ЄС їдуть українські біженці, а де відзначається масовий відтік людей, стало відомо з даних Євростату.

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За останніми даними, статус тимчасового захисту станом на 31 березня 2024 у ЄС мали 4 211 495 людей з України. На кінець лютого налічувалося 4 234 595 біженців з України.
Країни, які надали прихисток найбільшій кількості українців:
  • Німеччина (1 301 790 осіб, 30,9% від загальної кількості ЄС);
  • Польща (955 520; 22,7%);
  • Чехія (364 375; 8,7%).
У той же час, до кількох країн у березні прибуло найбільше українців:
  • Німеччина (+15 210; +1,2%);
  • Нідерланди (+4 705; +4,0%);
  • Болгарія (+3 475; + 7,6%).
За даними Євростату, у 9 країнах ЄС зменшилася кількість людей із тимчасовим захистом.
Найбільше зниження зафіксоване у таких країнах:
  • Чехії (-20 700; -5,4%);
  • Швеції (-9 960; -21,5%);
  • Австрії (-9 130; -11,1%);
  • Данії (-5 385; -14,5%);
  • Польщі (-1 680; -0,2%).
Серед людей із тимчасовим захистом у ЄС, понад 98% становлять громадяни України. Дорослі жінки становлять 45,8% отримувачів тимчасового захисту в ЄС. Діти — 32,8%, а дорослі чоловіки — 21,4%.
Нагадаємо, уряд Швеції пропонує, щоб українці, які перебувають у країні, могли швидше зареєструватися та отримати номери соціального страхування, що дало би їм низку переваг.

Нова реальність. Корисна інформація для тих, хто зараз в Україні, чи за кордоном 🔍

За матеріалами:
РБК-Україна
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