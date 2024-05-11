Названо причини, чому більшість біженців з України не працевлаштовуються у Німеччині — Finance.ua

Названо причини, чому більшість біженців з України не працевлаштовуються у Німеччині
У Німеччині наразі зареєстровано 1,1 млн біженців з України, з яких офіційно працевлаштовані лише 113 тис.
Про це пише Bild.
У повідомленні вказано, що 716 тис. зареєстрованих біженців є працездатного віку від 15 до 65 років.
При цьому, з них лише 113 тис. мають офіційну роботу із соцпакетом і ще 36 тис. частково зайняті.
«Таким чином частка працюючих українців — 21% від працездатних і 13,5% від загальної кількості», — підсумовує видання.
Причини безробіття
Українські біженці у коментарях видання залишили різні коментарі, у яких пояснюють причини безробіття.
Деякі громадяни зазначають, що отримують у Німеччині достатньо високу соціальну допомогу, якої вистачає на життя.
Так, один із біженців обурився, що Німецький центр зайнятості пропонує лише «примітивну роботу з низькою зарплатою».
«Скажу чесно: воно того не варте! У мене немає мотивації для цього. Бо якщо працювати в Amazon чи інших фірмах за 8−9 євро на годину, то доведеться самому платити за оренду, електрику та воду. Тоді залишається занадто мало порівняно з 563 євро допомоги, яку я отримую на руки», — заявив він.
Українські жінки, які самі виховують дітей, зазвичай або чекають, доки дитина виросте достатньо, щоб віддати її в дитсадок, або намагаються знайти роботу на півставки.
Також багато хто вказує, що хоче спочатку вивчити німецьку мову.
«Я розумію, що думка суспільства і політиків у Німеччині змінилася і мені пора йти працювати. Але для цього мені потрібно спочатку по-справжньому вивчити німецьку. Поєднувати мовні курси та роботу складно», — зазначив ще один українець.
Нагадаємо, за даними соцопитування від Info Sapiens, більше половини українських біженців за кордоном тепер мають вищі доходи, ніж до 24 лютого 2022 року. Це становить понад 60%. У листопаді 2022 року цей показник складав 43%.
Довідка Finance.ua:
- за даними Центру економічної стратегії, на кінець січня 2024 року за кордоном через війну перебуває 4,9 млн українців. Переважна більшість воєнних мігрантів — це жінки (найбільша частка — жінок у віці 35−44 років — 13%) та діти;
- Німеччина щороку витрачає на утримання біженців з України щонайменше 20 млрд євро. Це занадто великі витрати для ФРН, тому країні доводиться вкладати менше коштів у соціальний сектор, освіту та технологічний розвиток;
- лише п’ята частина українських біженців розглядають перспективу повернення в Україну з Німеччину.
Deutsche Welle: лише 20% українських біженців у Німеччині самі заробляють собі на життя
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