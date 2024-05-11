Названо причини, чому більшість біженців з України не працевлаштовуються у Німеччині — Finance.ua

Названо причини, чому більшість біженців з України не працевлаштовуються у Німеччині Сьогодні 16:05 — Світ

Названо причини, чому більшість біженців з України не працевлаштовуються у Німеччині

У Німеччині наразі зареєстровано 1,1 млн біженців з України, з яких офіційно працевлаштовані лише 113 тис.

Про це пише Bild.

У повідомленні вказано, що 716 тис. зареєстрованих біженців є працездатного віку від 15 до 65 років.

При цьому, з них лише 113 тис. мають офіційну роботу із соцпакетом і ще 36 тис. частково зайняті.

«Таким чином частка працюючих українців — 21% від працездатних і 13,5% від загальної кількості», — підсумовує видання.

Причини безробіття

Українські біженці у коментарях видання залишили різні коментарі, у яких пояснюють причини безробіття.

Деякі громадяни зазначають, що отримують у Німеччині достатньо високу соціальну допомогу, якої вистачає на життя.

Так, один із біженців обурився, що Німецький центр зайнятості пропонує лише «примітивну роботу з низькою зарплатою».

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«Скажу чесно: воно того не варте! У мене немає мотивації для цього. Бо якщо працювати в Amazon чи інших фірмах за 8−9 євро на годину, то доведеться самому платити за оренду, електрику та воду. Тоді залишається занадто мало порівняно з 563 євро допомоги, яку я отримую на руки», — заявив він.

Українські жінки, які самі виховують дітей, зазвичай або чекають, доки дитина виросте достатньо, щоб віддати її в дитсадок, або намагаються знайти роботу на півставки.

Також багато хто вказує, що хоче спочатку вивчити німецьку мову.

«Я розумію, що думка суспільства і політиків у Німеччині змінилася і мені пора йти працювати. Але для цього мені потрібно спочатку по-справжньому вивчити німецьку. Поєднувати мовні курси та роботу складно», — зазначив ще один українець.

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Нагадаємо, за даними соцопитування від Info Sapiens, більше половини українських біженців за кордоном тепер мають вищі доходи, ніж до 24 лютого 2022 року. Це становить понад 60%. У листопаді 2022 року цей показник складав 43%.

Довідка Finance.ua:

за даними Центру економічної стратегії, на кінець січня 2024 року за кордоном через війну перебуває 4,9 млн українців. Переважна більшість воєнних мігрантів — це жінки (найбільша частка — жінок у віці 35−44 років — 13%) та діти;

Переважна більшість воєнних мігрантів — це жінки (найбільша частка — жінок у віці 35−44 років — 13%) та діти; Німеччина щороку витрачає на утримання біженців з України щонайменше 20 млрд євро. Це занадто великі витрати для ФРН, тому країні доводиться вкладати менше коштів у соціальний сектор, освіту та технологічний розвиток;



Це занадто великі витрати для ФРН, тому країні доводиться вкладати менше коштів у соціальний сектор, освіту та технологічний розвиток; лише п’ята частина українських біженців розглядають перспективу повернення в Україну з Німеччину.



ТСН За матеріалами:

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