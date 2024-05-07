Україна вже отримала від Німеччини €1,6 мільярда прямої бюджетної підтримки — Мінфін Сьогодні 09:45 — Казна та Політика

Україна вже отримала від Німеччини €1,6 мільярда прямої бюджетної підтримки — Мінфін

Україна від початку повномасштабного вторгнення рф отримала 1,6 млрд євро прямої бюджетної підтримки від Німеччини.

Як передає пресслужба Мінфіну , про це повідомив міністр фінансів України Сергій Марченко під час обговорення з членами Комітету з питань бюджету німецького Бундестагу поточний стан фінансової системи України, пріоритетні видатки держбюджету на 2024 та 2025 роки та використання заморожених активів рф на потреби України.

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«Завдяки залученій фінансовій допомозі міжнародних донорів з перших днів повномасштабної війни, Уряд України мав змогу своєчасно і у повному обсязі фінансувати пріоритетні видатки бюджету. Німеччина є надійним партнером України у військовій, фінансовій та гуманітарній сферах. Як міністр фінансів, я особливо вдячний за спрямовану пряму бюджетну підтримку загальним обсягом 1,6 млрд євро, з яких 1,3 млрд євро надійшло у формі грантів. Це дозволило уникнути додаткового боргового навантаження на фінансову систему України в умовах невизначеності», — сказав Марченко.

Щодо ключових бюджетних потреб, міністр фінансів підкреслив, що наразі безумовним пріоритетом є своєчасне забезпечення видатків сектору безпеки і оборони. Разом з цим, підтримка партнерів є вирішальною для фінансування соціальної, гуманітарної сфери та швидкого відновлення, зокрема критичної та енергетичної інфраструктур.

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У цьому контексті було наголошено, що заморожені російські активи мають стати для України допомічним ресурсом у економічному відновленні та стабільному фінансуванні першочергових бюджетних видатків на 2025 рік й надалі.

У Мінфіні зазначають, що співпраця з урядом Німеччини також є надзвичайно важливою для підтримки енергоефективності та швидкої відбудови і реконструкції пошкоджених об'єктів критичної інфраструктури.

«На тлі систематичного російського енергетичного терору ми особливо цінуємо підтримку Німеччини у забезпеченні стабільності енергетичного сектору та безперебійного проходження опалювального сезону. Зокрема, в рамках проєктів Європейського банку реконструкції та розвитку (ЄБРР) та Кредитної установи для відбудови (KfW) Україна отримала від Німеччини понад 220 млн євро грантів, кредитів та гарантій на потреби енергетичної галузі», — додав Марченко.

Укрінформ За матеріалами:

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