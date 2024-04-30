Німеччина передала черговий пакет військової допомоги Україні — Finance.ua
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Німеччина передала черговий пакет військової допомоги Україні

Казна та Політика
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Німеччина передала черговий пакет військової допомоги Україні
Німеччина передала черговий пакет військової допомоги Україні
Німеччина передала черговий великий пакет військової допомоги Україні, до якого увійшли БМП, боєприпаси для різних систем, у тому числі ППО, радари та інше.
Список оновлено на сайті федерального уряду.
Так, до України доставлено:
  • 2 ЗРК SKYNEX з боєкомплектом;
  • неназвана кількість ракет для систем ППО IRIS-TSLM;
  • боєприпаси для танків LEOPARD 2;
  • майже 30 тисяч боєприпасів для зенітних танків GEPARD;
  • 7 з половиною тисяч боєприпасів 155-мм калібру;
  • 10 бронетранспортерів MARDER з боєприпасами та запчастинами (ЗСУ таких отримало уже загалом 100);
  • мостоукладальний танк BIBER із запчастинами (раніше було передано 17);
  • інженерний танк DACHS (раніше доставили 7);
  • 11 плугів для розмінування (допомагають розмінувати території вже 55 німецьких одиниць такої техніки);
  • 6 великовантажних напівпричепів M1070 Oshkosh.
Допомагати в спостереженні за повітряним простором буде ще один радар TRML-4D (раніше було передано 8), захищати гелікоптери — система самозахисту вертольотів AMPS (таких в України вже загалом 5).
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Також у пакеті - човнові мотори, світлодіодні лампи, 40-мм патрони, протитанкова зброя RGW 90, 120-мм мінометні боєприпаси, маскувальні сітки, аптечки та інше.
Це перше оновлення списку, переданого з 10 квітня.
Нагадаємо, Німеччина запланувала в бюджеті на цей рік понад 7 млрд євро на військову допомогу Україні.
Як випливає з нового дослідження Ukraine Support Tracker, за останні місяці Європа наздогнала відставання від США за обсягом військової підтримки України. Європа надала близько 42 млрд євро, США — 43,1 мільярда. Загалом у січні та лютому 2024 року європейські країни виділили Україні близько 6 мільярдів євро допомоги, майже вся — для військових.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Укрінформ
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