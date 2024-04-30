Німеччина передала черговий пакет військової допомоги Україні — Finance.ua

Німеччина передала черговий пакет військової допомоги Україні Сьогодні 10:45 — Казна та Політика

Німеччина передала черговий пакет військової допомоги Україні

Німеччина передала черговий великий пакет військової допомоги Україні, до якого увійшли БМП, боєприпаси для різних систем, у тому числі ППО, радари та інше.

Список оновлено на сайті федерального уряду.

Так, до України доставлено:

2 ЗРК SKYNEX з боєкомплектом;

неназвана кількість ракет для систем ППО IRIS-TSLM;

боєприпаси для танків LEOPARD 2;

майже 30 тисяч боєприпасів для зенітних танків GEPARD;

7 з половиною тисяч боєприпасів 155-мм калібру;

10 бронетранспортерів MARDER з боєприпасами та запчастинами (ЗСУ таких отримало уже загалом 100);

мостоукладальний танк BIBER із запчастинами (раніше було передано 17);

інженерний танк DACHS (раніше доставили 7);

11 плугів для розмінування (допомагають розмінувати території вже 55 німецьких одиниць такої техніки);

6 великовантажних напівпричепів M1070 Oshkosh.

Допомагати в спостереженні за повітряним простором буде ще один радар TRML-4D (раніше було передано 8), захищати гелікоптери — система самозахисту вертольотів AMPS (таких в України вже загалом 5).

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Також у пакеті - човнові мотори, світлодіодні лампи, 40-мм патрони, протитанкова зброя RGW 90, 120-мм мінометні боєприпаси, маскувальні сітки, аптечки та інше.

Це перше оновлення списку, переданого з 10 квітня.

Нагадаємо, Німеччина запланувала в бюджеті на цей рік понад 7 млрд євро на військову допомогу Україні.

Як випливає з нового дослідження Ukraine Support Tracker, за останні місяці Європа наздогнала відставання від США за обсягом військової підтримки України. Європа надала близько 42 млрд євро, США — 43,1 мільярда. Загалом у січні та лютому 2024 року європейські країни виділили Україні близько 6 мільярдів євро допомоги, майже вся — для військових.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Укрінформ За матеріалами:

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