Обсяг європейської військової підтримки України зрівнявся з американською — дослідження — Finance.ua
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Обсяг європейської військової підтримки України зрівнявся з американською — дослідження

Казна та Політика
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Обсяг європейської військової підтримки України зрівнявся з американською — дослідження
Обсяг європейської військової підтримки України зрівнявся з американською — дослідження
За останні місяці Європа наздогнала відставання від США за обсягом військової підтримки України. Європа надала близько 42 млрд євро, США — 43,1 мільярда.
Це випливає з нового дослідження Ukraine Support Tracker щодо допомоги Україні, яке регулярно проводить Кільський інститут світової економіки.
Обсяг європейської військової підтримки України зрівнявся з американською — дослідження
З початку повномасштабного вторгнення військова підтримка від Європи сягнула 42 мільярди євро з точки зору асигнувань, що майже зрівнюється з асигнуваннями США в розмірі 43,1 млрд євро.
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«Загалом у січні та лютому 2024 року європейські країни виділили Україні близько 6 мільярдів євро допомоги, майже вся — для військових», — йдеться у дослідженні.
Зокрема, Німеччина оголосила про свій найбільший за майже рік пакет військової допомоги — 2,4 млрд євро. До нього увійшли і системи протиповітряної оборони, і артилерія калібру 155 мм, боєприпаси тощо.
Швеція також виділила свій найбільший військовий пакет за всю історію (0,7 мільярда євро), який містить різноманітне як морське, так і сухопутне військове обладнання.
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Загалом станом на 29 лютого донори та ЄС виділили 89,9 млрд євро допомоги на військову, гуманітарну та фінансову підтримку України, з них США — 67 млрд євро. Водночас з літа 2023 року асигнування Європи стабільно перевищували надходження від США, оскільки Конгрес більше року не схвалював жодної нової допомоги Україні.
За матеріалами:
Економічна Правда
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