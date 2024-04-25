Пентагон надав першу військову допомогу Україні на $1 млрд за новим законом — Finance.ua

Пентагон надав першу військову допомогу Україні на $1 млрд за новим законом Сьогодні 10:45 — Казна та Політика

Пентагон надав першу військову допомогу Україні на $1 млрд за новим законом

Міністерство оборони США оголосило про надання пакета військової допомоги Україні на $1 млрд.

Це перший пакет військової допомоги за новим законом, який підписав президент США Джо Байден.

При цьому новий пакет військової допомоги є 56-м з моменту, коли президент США почав надавати Україні зброю за програмою PDA в серпні 2021 року.

Ця програма передбачає постачання військової допомоги безпосередньо зі складів американської армії.

Цей пакет президентських повноважень (PDA) оцінюється в $1 млрд і включає засоби для забезпечення найбільш нагальних потреб України, в тому числі перехоплювачі протиповітряної оборони, артилерійські снаряди, бронемашини та протитанкові засоби.

Новий пакет включає:

ракети RIM-7 та AIM-9M для протиповітряної оборони;

ракети до ПЗРК Stinger;

стрілецька зброя та додаткові боєприпаси до стрілецької зброї, включаючи патрони калібру 50-мм для боротьби безпілотниками;

додаткові боєприпаси для високомобільних артилерійських ракетних систем (HIMARS);

155-мм артилерійські снаряди, включаючи осколково-фугасні та касетні (DPICM);

артилерійські снаряди калібру 105 мм;

60-мм мінометні міни;

бойові машини піхоти Bradley;

MRAP;

HMMWV;

транспортні засоби матеріально-технічного забезпечення;

тактичні автомобілі для буксирування та транспортування техніки;

ракети трубного пуску з оптичним відстеженням та провідним наведенням (TOW);

протитанкові системи Javelin та AT-4;

високоточні авіаційні боєприпаси;

аеродромно-допоміжне обладнання;

протиброневі міни;

протипіхотні боєприпаси Claymore;

вибухові боєприпаси для знищення перешкод;

прилади нічного бачення;

запасні частини, польове обладнання, навчальні боєприпаси, технічне обслуговування та інше допоміжне обладнання.

«Цей пакет дозволить збільшити поставки боєприпасів, озброєння та обладнання для підтримки здатності України захищати свою лінію фронту, захищати свої міста та протистояти постійним атакам росії», — заявили в Пентагоні.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Фінансовий клуб За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.