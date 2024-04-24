Байден підписав законопроєкти щодо допомоги Україні, Ізраїлю та Тайваню — Finance.ua
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Байден підписав законопроєкти щодо допомоги Україні, Ізраїлю та Тайваню

Казна та Політика
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Байден підписав законопроєкти щодо допомоги Україні, Ізраїлю та Тайваню
Байден підписав законопроєкти щодо допомоги Україні, Ізраїлю та Тайваню
Президент США Джо Байден підписав законопроект, який передбачає виділення коштів на допомогу Україні. Тепер США зможуть надати Україні новий пакет військової допомоги.
Про це він заявив під час пресконференції.
«Сьогодні хороший день для миру у світі. Я щойно підписав закон, який стосується допомоги. Це зробить Америку та світ безпечнішими. Це допоможе нашим партнерам захищати свою суверенну землю», — оголосив президент США.
«У наступні кілька годин, я зроблю все, аби передати у наші відповідні органи документи, щоб ракетні системи та інші озброєння були направлені в Україну. Це допоможе не тільки Україні, а і європейській безпеці», — сказав Байден.
Напередодні Сенат США ухвалив відповідний документ. «За» проголосували 79 конгресменів (за необхідних 51), «проти» — 18. Законопроєкт також містить допомогу Ізраїлю і Тайваню.
Нагадаємо, 16 квітня спікер Палати представників США Майк Джонсон представив чотири окремі законопроєкти стосовно допомоги Україні, Ізраїлю, Тайваню та фінансування національної безпеки.
З 60,84 млрд дол., призначених Україні, приблизно 23 млрд підуть на поповнення запасів американської зброї, понад 11 млрд — на фінансування поточних військових операцій США в Україні та ще майже 14 млрд — на закупівлю озброєння та оборонної продукції.
Також Україні дадуть 7,85 млрд дол. у кредит для підтримки економіки. Крім того, законопроект передбачає постачання Києву далекобійних ракет ATACMS.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
РБК-Україна
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