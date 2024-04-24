Сенат США схвалив допомогу Україні на $61 млрд — Finance.ua

Сенат США схвалив допомогу Україні на $61 млрд Сьогодні 10:01 — Казна та Політика

Сенат США схвалив допомогу Україні на $61 млрд

Сенат США схвалив пакет допомоги Україні, Ізраїлю та Тайваню в розмірі $95,3 млрд. З них $60,8 млрд передбачено для України. Тепер документ повинен підписати президент США Джо Байден.

Про це повідомляє Сенат США.

За законодавчу пропозицію проголосували 79 сенаторів, ще 18 проголосували проти.

Деталі

Сенат США схвалив пакет зовнішньої допомоги для України, Ізраїлю, Тайваню та протидії впливу Китаю в Індо-Тихоокеанському регіоні на суму $95,3 млрд.

Допомога у $60,8 мільярда передбачає $23,2 мільярда на поповнення американських збройових запасів, $13,8 мільярда на закупівлю озброєнь та обладнання Україною в американських компаній, $11,3 мільярда на поточні операції США, $9,5 мільярда на економічну допомогу Україні та інші витрати, повʼязані з наслідками вторгнення росії.

Читайте також Фон дер Ляєн: Схвалення допомоги США для України спонукає ЄС до посилення підтримки

Законопроєкт також містить $26,4 мільярда на допомогу Ізраїлю і цивільному населенню сектору Гази та $8,1 мільярда на допомогу Тайваню.

Також у допомозі закладені гроші на гранти й позики, щоб придбати зброю в інших країн, на допомогу українським біженцям і на програму з розмінування.

Реакція Байдена

Президент США Джо Байден прокоментував схвалення Сенатом США пакету щодо допомоги Україні, Ізраїлю і Тайваню.

Американський лідер пообіцяв підписати пакет документів, як тільки він буде на його столі у середу, 24 квітня, аби була можливість почати надсилати зброю та обладнання в Україну вже цього тижня.

Читайте також Що може бути з курсом валют без допомоги від США

«Потреба нагальна: для України, яка стикається з невпинними бомбардуваннями з боку росії; для Ізраїлю, який щойно зіткнувся з безпрецедентними атаками з боку Ірану; для біженців і тих, хто постраждав від конфліктів і стихійних лих у всьому світі, зокрема в секторі Гази, Судані та Гаїті; і для партнерів, які прагнуть безпеки та стабільності в Індо-Тихоокеанському регіоні», — заявив Байден.

Реакція Зеленського

«Я вдячний Сенату Конгресу США за схвалення життєво необхідної допомоги Україні. Дякую лідеру більшості Чаку Шумеру та лідеру республіканців Мітчу Макконнеллу за їхнє рішуче лідерство у просуванні цього двопартійного закону, а також усім американським сенаторам від обох партій, які проголосували за нього», — заявив президент України Володимир Зеленський.

Читайте також Байден підписав бюджет США на 2024 рік: чи є допомога Україні

Він зауважив, що далекобійні спроможності України, артилерія та ППО є вкрай важливими інструментами для якнайшвидшого відновлення справедливого миру.

«Я також вдячний усім американцям, які продовжують підтримувати Україну та усвідомлюють, що історичне значення цього законопроєкту виходить за межі політики. Я так само ціную підтримку Президента Байдена і з нетерпінням очікую на швидке підписання законопроекту та надання наступного пакету військової допомоги, що відповідатиме рішучості, яку я завжди відчуваю в наших переговорах», — додав президент.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.