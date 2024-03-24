Байден підписав бюджет США на 2024 рік: чи є допомога Україні — Finance.ua

Байден підписав бюджет США на 2024 рік: чи є допомога Україні Сьогодні 11:32 — Казна та Політика

Байден підписав бюджет США на 2024 рік: чи є допомога Україні, Фото: AP

Президент США Джо Байден підписав схвалений Сенатом законопроєкт про фінансування федеральних агентств на $1,2 трлн до кінця фінансового року (до 30 вересня). Це поклало край загрозі призупинки роботи американського уряду.

Про це йдеться в повідомленні Білого дому.

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«Цей двопартійний законопроєкт фінансування, який я щойно підписав, дає змогу уряду функціонувати, інвестує в американський народ і зміцнює нашу економіку та національну безпеку», — заявив Байден.

Проте президент США наголосив, що робота Конгресу ще не закінчена.

Наразі Палата представників повинна ухвалити інші законопроєкти, зокрема повʼязані з національною безпекою і безпекою на кордонах, що передбачає і допомогу Україні.

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Утім, Конгрес США йде на великодню перерву. Палата розгляне допомогу Україні вже після 9 квітня.



Нагадаємо, законопроєкт не передбачає фінансування України та Ізраїлю.

Спікер Палати представників, республіканець Майк Джонсон повідомляє, що у планах — почати роботу над додатковим законопроєктом про безпеку після двотижневої перерви.

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За його словами, законопроєкт про додаткове фінансування для України розглянуть, щойно вирішать питання з фінансуванням федерального уряду.

Для України важливо, щоб схвалення законопроєкту відбулося якомога скоріше.



theБабель За матеріалами:

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