Байден підписав бюджет США на 2024 рік: чи є допомога Україні — Finance.ua
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Байден підписав бюджет США на 2024 рік: чи є допомога Україні

Казна та Політика
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Байден підписав бюджет США на 2024 рік: чи є допомога Україні
Байден підписав бюджет США на 2024 рік: чи є допомога Україні, Фото: AP
Президент США Джо Байден підписав схвалений Сенатом законопроєкт про фінансування федеральних агентств на $1,2 трлн до кінця фінансового року (до 30 вересня). Це поклало край загрозі призупинки роботи американського уряду.
Про це йдеться в повідомленні Білого дому.
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«Цей двопартійний законопроєкт фінансування, який я щойно підписав, дає змогу уряду функціонувати, інвестує в американський народ і зміцнює нашу економіку та національну безпеку», — заявив Байден.
Проте президент США наголосив, що робота Конгресу ще не закінчена.
Наразі Палата представників повинна ухвалити інші законопроєкти, зокрема повʼязані з національною безпекою і безпекою на кордонах, що передбачає і допомогу Україні.
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Утім, Конгрес США йде на великодню перерву. Палата розгляне допомогу Україні вже після 9 квітня.
Нагадаємо, законопроєкт не передбачає фінансування України та Ізраїлю.
Спікер Палати представників, республіканець Майк Джонсон повідомляє, що у планах — почати роботу над додатковим законопроєктом про безпеку після двотижневої перерви.
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За його словами, законопроєкт про додаткове фінансування для України розглянуть, щойно вирішать питання з фінансуванням федерального уряду.
Для України важливо, щоб схвалення законопроєкту відбулося якомога скоріше.
За матеріалами:
theБабель
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