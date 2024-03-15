Марченко озвучив план Б на випадок відсутності допомоги Україні від США — Finance.ua
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Марченко озвучив план Б на випадок відсутності допомоги Україні від США

Казна та Політика
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Марченко озвучив план Б на випадок відсутності допомоги Україні від США
Марченко озвучив план Б на випадок відсутності допомоги Україні від США
Україна проситиме країни-члени «Великої сімки» збільшити розмір внесків для допомоги Києву, якщо Конгрес США не ухвалить рішення про допомогу. Але, скоріше за все, гроші від США будуть.
Про це заявив міністр фінансів Сергій Марченко під час телемарафону, повідомляє РБК-Україна.
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«Ми завжди сподіваємося на найкраще вирішення питання з точки зору наших інтересів, і ми сподіваємося, що в нижній палаті (Конгресу) рішення буде знайдено. І зараз для цього є підстави. Ми сподіваємося, що пряма бюджетна підтримка збережеться», — сказав він.
За його словами, підтримка США важлива для співпраці з МВФ, «для формування пулу партнерів довіри, які приймаються в рамках G7».
«Ми отримуємо постійні запевнення з боку уряду США, що кошти Україна отримає. Тому цей варіант є основним», — сказав міністр.
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Водночас Україна напрацьовує інші варіанти.
«Варіант Б, як ми вже зазначали, звернення до всіх країн G7, якщо у нас не буде достатньої підтримки з боку США, щоб вони збільшили розміри своїх вкладів, щоб замістити США», — повідомив Марченко, зазначивши, що це можуть бути не тільки країни «Великої сімки», а й інші, наприклад, Північної Європи, які підтримують Україну.

Довідка Finance.ua:

  • в останні місяці Конгрес США не може схвалити пакет допомоги Україні на 60 млрд доларів через позицію республіканців у Палаті представників та колишнього президента Дональда Трампа;
  • міністр юстиції Денис Малюська під час візиту до США заявив, що Україна може отримати $8,5 млрд із заблокованого пакета фінансової допомоги у вигляді кредиту;
  • якщо США не продовжить підтримувати Україну, Європейському Союзу доведеться подвоїти військову допомогу.
За матеріалами:
РБК-Україна
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