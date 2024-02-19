Якщо допомоги від США не буде, Європа залишиться основним джерелом підтримки для України — Bloomberg — Finance.ua
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Якщо допомоги від США не буде, Європа залишиться основним джерелом підтримки для України — Bloomberg

Казна та Політика
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Якщо допомоги від США не буде, Європа залишиться основним джерелом підтримки для України — Bloomberg
Якщо допомоги від США не буде, Європа залишиться основним джерелом підтримки для України — Bloomberg, Фото: radiosvoboda.org
Якщо США не продовжить підтримувати Україну, Європейському Союзу доведеться подвоїти військову допомогу.
Про це пише Bloomberg, посилаючись на оцінки німецької дослідницької групи.
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«Майбутнє військової допомоги з Вашингтона залишається вкрай невизначеним, тому підтримка з боку ЄС залишається єдиним важливим варіантом для Києва в боротьбі з великомасштабним вторгненням росії», — переконані дослідники.
Повідомляється, що останні надані кошти від США на військову допомогу витратили до кінця 2023 року. Попри схвалення цього тижня Сенатом США додаткового фінансування України, цей закон стикається з величезними перешкодами в Палаті представників, контрольованій республіканцями. Саме тому країни Європи залишаються чи не єдиним джерелом підтримки українського бюджету.
«Це виклик, але в кінцевому підсумку питання політичної волі. Країни ЄС є одними з найбагатших у світі, і досі вони не витратили навіть 1% свого ВВП на підтримку України», — заявив директор з досліджень Кільського інституту Крістоф Требеш.
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У виданні зосередили увагу на необхідності ЄС консолідуватися і діяти стратегічно, як ніколи раніше, і «це страшно».
«Якщо Палата представників США заблокує пакет допомоги Україні на суму 60 мільярдів доларів, це зробить Європу єдиною надією України на отримання підтримки, необхідної їй для свого захисту. Це жахливе становище для будь-якої країни, і те, як діяти, має стати головною темою для представників міністерств оборони на щорічній Мюнхенській конференції з безпеки», — пише видання.
Bloomberg пише, що через блокування допомоги від США уже є наслідки на полі бою в Україні. Українським артилеристам доводиться нормувати боєприпаси для своїх артилерійських знарядь. І хоча російські втрати на метр просування жахають, однак вони все одно просуваються.
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Зазначається, що покладатися на Європу у боротьбі із загрозою безпеці з боку росії не неможливо, але це вимагатиме «поєднання невідкладності, прагматизму та стратегічної рішучості, яку блок ніколи раніше не міг продемонструвати».
Нагадаємо, напередодні другої річниці вторгнення росії уряд Австралії надасть грант у розмірі 50 млн австралійських доларів (понад 32 млн доларівСША) Міжнародному фонду для України. Кошти підуть на закупівлю пріоритетних військових засобів.
За матеріалами:
УНІАН
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