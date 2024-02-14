ЄС ще може переглянути обсяг 50-мільярдної допомоги Україні у бік збільшення — посол — Finance.ua
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ЄС ще може переглянути обсяг 50-мільярдної допомоги Україні у бік збільшення — посол

Казна та Політика
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ЄС ще може переглянути обсяг 50-мільярдної допомоги Україні у бік збільшення — посол
ЄС ще може переглянути обсяг 50-мільярдної допомоги Україні у бік збільшення — посол
Постійний представник України при ЄС Всеволод Ченцов допускає, що Європейський Союз може переглянути у бік збільшення обсяг допомоги Україні на 50 млрд євро, передбачений на чотири роки.
Про це Ченцов розповів у інтерв'ю «Європейській правді».
«Я думаю, що Україна отримає більше, ніж 50 мільярдів. Тому що посередині - тобто через два роки — (передбачена) можливість перегляду цього інструменту. І я думаю, що він буде переглядатися в бік збільшення», — зазначив посол.
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Він пояснив, що потреби України набагато більші, ніж ухвалена сума — «на два порядки більші».
«Але коли ми говоримо про нашу макрофінансову стабільність, про інвестиційну складову… про технічну допомогу, яка пов’язана в тому числі з потребами підготовки до членства, я думаю, що наші потреби будуть уточнюватися», — зазначив дипломат.
Ченцов зауважив, що у цьому контексті важливо, яким чином будуть наповнюватися грантова і кредитна частини допомоги та чи будуть використані заморожені російські активи.
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«Чи нас влаштує, що ми встановлюємо цю стелю в 50 мільярдів? Напевно, ні. Тому що російські активи — це набагато більше, ніж 50 мільярдів. І навіть якщо ми говоримо про доходи, ну, за чотири роки, як вони порахували, то це 17 мільярдів. Тому ми розраховуємо, що все ж таки країни-члени не лише за рахунок цих доходів від російських активів будуть наповнювати грантову частину», — зауважив дипломат.

Довідка Finance.ua:

  • ЄС планує в березні розпочати виплати в рамках погодженої програми Ukraine Facility на 50 млрд євро;
  • в уряді заявляли, що Україна розраховує у березні отримати від ЄС перший транш макрофінансової підтримки у розмірі 4,5 млрд євро.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Українська правда
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