ЄС ще може переглянути обсяг 50-мільярдної допомоги Україні у бік збільшення — посол Сьогодні 17:40 — Казна та Політика

ЄС ще може переглянути обсяг 50-мільярдної допомоги Україні у бік збільшення — посол

Постійний представник України при ЄС Всеволод Ченцов допускає, що Європейський Союз може переглянути у бік збільшення обсяг допомоги Україні на 50 млрд євро, передбачений на чотири роки.

«Я думаю, що Україна отримає більше, ніж 50 мільярдів. Тому що посередині - тобто через два роки — (передбачена) можливість перегляду цього інструменту. І я думаю, що він буде переглядатися в бік збільшення», — зазначив посол.

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Він пояснив, що потреби України набагато більші, ніж ухвалена сума — «на два порядки більші».

«Але коли ми говоримо про нашу макрофінансову стабільність, про інвестиційну складову… про технічну допомогу, яка пов’язана в тому числі з потребами підготовки до членства, я думаю, що наші потреби будуть уточнюватися», — зазначив дипломат.

Ченцов зауважив, що у цьому контексті важливо, яким чином будуть наповнюватися грантова і кредитна частини допомоги та чи будуть використані заморожені російські активи.

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«Чи нас влаштує, що ми встановлюємо цю стелю в 50 мільярдів? Напевно, ні. Тому що російські активи — це набагато більше, ніж 50 мільярдів. І навіть якщо ми говоримо про доходи, ну, за чотири роки, як вони порахували, то це 17 мільярдів. Тому ми розраховуємо, що все ж таки країни-члени не лише за рахунок цих доходів від російських активів будуть наповнювати грантову частину», — зауважив дипломат.

Довідка Finance.ua:

ЄС планує в березні розпочати виплати в рамках погодженої програми Ukraine Facility на 50 млрд євро;

в уряді заявляли, що Україна розраховує у березні отримати від ЄС перший транш макрофінансової підтримки у розмірі 4,5 млрд євро.

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Українська правда За матеріалами:

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