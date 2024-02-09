Україні не вистачить 50 мільярдів євро: у ЄС назвали мінімально потрібні суми — Finance.ua
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Україні не вистачить 50 мільярдів євро: у ЄС назвали мінімально потрібні суми

Казна та Політика
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Затвердженої Євросоюзом допомоги Україні в розмірі 50 млрд євро недостатньо, щоб задовольнити потреби країни. Про заявив голова бюджетного комітету Європарламенту Йохан Ван Овертвельдт. За чотири роки нестача становитиме 22 млрд євро.
П ро це пише The Guardian.
«Фінансування ЄС для України є недостатнім… Перше, що слід зазначити, це те, що консервативні оцінки невійськових потреб України становлять 3 млрд євро на місяць», — підкреслив високопоставлений депутат.
За його словами, це означає, що на рік потрібно 36 млрд євро. А в рамках затвердженої програми передбачено 50 млрд євро на чотири роки, з 2024 по 2027 рік.
«В середньому 12,5 млрд євро будуть доступні для України щороку. Угода між ЄС та США полягає в тому, що кожен з них покриє половину потреб України, тобто по 18 млрд євро для ЄС та США», — додав Овертвельдт.
Таким чином, фонд для України буде щорічно недоотримувати щонайменше 5,5 млрд євро від зобов’язань, взятих на себе ЄС. За весь період 2024−27 років нестача становитиме 22 млрд євро.
За матеріалами:
УНІАН
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