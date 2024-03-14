Україна може отримати $8,5 млрд від США в якості кредиту — Finance.ua

Україна може отримати $8,5 млрд від США в якості кредиту
Міністр юстиції Денис Малюська під час візиту до США заявив, що Україна може отримати $8,5 млрд із заблокованого пакета фінансової допомоги у вигляді кредиту.
Про це пише Reuters.
За словами Малюськи, у США він отримав «досить оптимістичні» сигнали від американських законодавців щодо ухвалення фінансової допомоги Україні.
«Ми закликаємо залишити осторонь будь-які розбіжності чи політичні суперечки, спрямовані на внутрішні потреби, оскільки ми бачимо, що в обох таборах — і республіканці, і демократи — всі погоджуються, що підтримка має бути надана», — зазначив міністр юстиції.
Він підкреслив, що законодавці США розуміють, що відсутність фінансової допомоги призведе до «катастрофи на полі бою».
Міністр юстиції також висловив сподівання, що допомога з боку США буде ухвалена в найближчому майбутньому. На його думку, це є питанням технічних процедур.
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Коментуючи пропозицію надати 8,5 мільярдів доларів із 61 мільярда доларів прямої бюджетної допомоги, запропонованої Україні, у якості кредиту, Малюська сказав, що остаточне рішення буде за Мінфіном.
Міністр юстиції зауважив, що Київ однозначно віддав би перевагу безповоротній допомозі, але, швидше за все, погодився б на пропозицію.
«Якщо така дискусія затягне процес надання фінансової допомоги, то давайте відкладемо дискусію в сторону і візьмемо все, що дадуть», — заявив Малюська.
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Нагадаємо, опозиція республіканців у Палаті представників загрожує провалити схвалення пакету допомоги Україні та Ізраїлю на суму 95 мільярдів доларів, який Сенат переважною більшістю голосів ухвалив 13 лютого.
Спікер Палати представників Майк Джонсон заявляв, що у питаннях національної безпеки збирається обстоювати в першу чергу захист кордону, а не фінансову допомогу Україні.
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