Білий дім анонсував пакет військової допомоги Україні на $300 млн — Finance.ua

Білий дім анонсував пакет військової допомоги Україні на $300 млн Сьогодні 10:01 — Казна та Політика

Білий дім анонсував пакет військової допомоги Україні на $300 млн

Сполучені Штати передають Україні пакет безпекової допомоги на суму 300 мільйонів доларів (перший у 2024 році) на тлі блокування додаткового фінансування в американському Конгресі.

Про це на брифінгу заявив радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван, повідомляє «Європейська правда».

Читайте також Скільки коштів надасть ЄС Україні у 2024 році з пакету на 50 млрд євро

«Від імені президента Байдена я оголошую про пакет екстреної безпекової допомоги зі зброєю та обладнанням вартістю 300 мільйонів доларів, аби задовольнити деякі найбільш критичні потреби Україні», — сказав Салліван.

Він додав, що кошти на безпекову допомогу з’явились через «непередбачувану економію» в уже укладених Пентагоном контрактах на заміщення переданої Україні зброї, тож цей пакет не вплине на американську безпеку.

Читайте також Фінляндія надає Україні новий пакет військової допомоги майже на €190 мільйонів

«Цей пакет містить велику кількість артилерійських снарядів, снарядів GLMRS для систем HIMARS. Це допомога, якої Україна відчайдушно потребує для того, щоб тримати оборону від російських атак», — наголосив радник Байдена.

Оголошення про американську військову допомогу Україні стане першим подібним кроком з грудня 2023 року. Воно відбудеться на тлі того, як виділення додаткових коштів Києву досі блокується республіканцями в Конгресі США.

Читайте також Сунак заявив, що Велика Британія надасть Україні новий пакет військової допомоги

Пакет допомоги Україні в Конгресі США застряг з осені минулого року через суперечки демократів та республіканців щодо регулювання кордону своєї країни з Мексикою.

Довідка Finance.ua:

уряд Швеції представив найбільший на сьогоднішній день пакет військової допомоги Україні вартістю 7,1 мільярда шведських крон (630 млн євро);

у лютому канцлер Німеччини Олаф Шольц оголосив про новий пакет військової допомоги Україні на 1,1 мільярда євро.



Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Європейська правда За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.