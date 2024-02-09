Фінляндія надає Україні новий пакет військової допомоги майже на €190 мільйонів — Finance.ua
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Фінляндія надає Україні новий пакет військової допомоги майже на €190 мільйонів

Казна та Політика
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Фінляндія надає Україні новий пакет військової допомоги майже на €190 мільйонів
Фінляндія надає Україні новий пакет військової допомоги майже на €190 мільйонів
Фінляндія надсилає Україні 22-й вантаж військової допомоги на суму близько 190 мільйонів євро.
Про це повідомляє Міністерство оборони Фінляндії у пресрелізі, передає Yle.
У міністерстві стверджують, що допомога враховує як потреби України, так і ресурсне становище Сил оборони Фінляндії, однак детальний зміст вантажу та деталі щодо його доставлення не повідомляють з міркувань безпеки.
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Цей пакет допомоги також включає продукцію, яка була закуплена у фінських виробників. Для її придбання виділили окреме фінансування у розмірі 30 мільйонів євро.
«У вітчизняній промисловості є багато ноу-хау, і ми працюємо в оборонному відомстві над тим, щоб ці ноу-хау та потенціал можна було ефективніше використовувати і для підтримки України. Одним із прикладів цього є наше вітчизняне виробництво боєприпасів», — повідомив міністр оборони Фінляндії Антті Хаккянен.
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За його словами, зараз Фінляндія розробляє довгостроковий план підтримки України.
Крім того, Фінляндія вирішила брати участь у артилерійських і розмінувальних коаліціях, які діють в рамках Контактної групи з питань оборони України, яка координує збройну допомогу Україні.
Загальна вартість оборонних матеріалів, поставлених Фінляндією в Україну, становить 1,8 млрд євро.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Укрінформ
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