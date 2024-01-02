Фінляндія виплатить біженцям по 5300 євро: кого торкнеться — Finance.ua

Фінляндія виплатить біженцям по 5300 євро: кого торкнеться Сьогодні 10:25 — Особисті фінанси

Фінляндія виплатить біженцям по 5300 євро: кого торкнеться

У Фінляндії Міністерство внутрішніх справ видало нове положення про допомогу біженцям, які добровільно повернуться на свою Батьківщину. З 1 січня Фінляндія виплачуватиме біженцям, які повертаються на батьківщину, по 5300 євро.

Про це повідомляє пресслужба відомства.

Зазначається, що виплата — це частина пакету заходів щодо добровільного повернення та виїзду, включеного в урядову програму. Мета положення — гармонізувати розмір субсидії на рівні країн-компараторів.

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«Згідно з новим положенням, розмір гранту на добровільне повернення становитиме 5300 EUR, якщо заяву подано протягом 30 днів після повідомлення про перше негативне рішення щодо надання прихистку або відкликання заяви. Якщо заяву подано після 30 днів, розмір гранту буде знижено до 2000 EUR. Можливість отримання вищої субсидії — одноразовий платіж», — ідеться в повідомленні.

За новою постановою, спрощено систему допомоги в разі добровільного повернення. У додатку до попереднього регламенту гранти були розділені на чотири різні групи країн. У новій постанові це групування вилучено, і допомога однакова для всіх, незалежно від країни.

«Допомога в добровільному поверненні може бути надана у вигляді фінансової підтримки на оплату проїзду й реінтеграції або у вигляді допомоги. Допомога в натуральній формі — це послуга або обладнання, яке дає змогу тим, хто повертається, наприклад, пройти навчання або відкрити малий бізнес», — повідомляють у відомстві.

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Допомогу не надають у разі переїзду до іншої країни ЄС або Шенгенської угоди, а також у країну, громадянам якої не потрібна віза до Фінляндії.

За даними ЗМІ, на кінець літа поточного року статус тимчасового захисту у Фінляндії отримали понад 53 тис. біженців із України.

Нагадаємо, у Фінляндії бракує робочої сили, особливо у соціальних сферах. У країні склали перелік найбільш затребуваних професій, за якими запрошують на роботу іноземців.

Уряд Фінляндії пропонує внести зміни до проєкту бюджету на 2024 рік, які включають більші витрати на допомогу Україні.

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