Фінляндія вирішила ускладнити умови надання громадянства — Finance.ua
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Фінляндія вирішила ускладнити умови надання громадянства

Світ
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Фінляндія вирішила ускладнити умови надання громадянства
Фінляндія вирішила ускладнити умови надання громадянства
Влада Фінляндії має намір посилити умови отримання паспорта країни, аби забезпечити успішну інтеграцію нових громадян у суспільство.
Про це заявила глава МВС країни Марі Рантанен, передає Yle.
За її словами, мета нововведень полягає у тому, щоб основною умовою отримання паспорта стала успішна інтеграція у фінське суспільство.
«Громадянство буде не так легко отримати, як зараз. І в цьому полягає мета. Фінський паспорт стане винагородою за успішну інтеграцію», — сказала Рантанен.
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Вона зазначила, що буде запроваджено іспит на громадянство та мовний тест. Модель було взято в інших європейських країнах.
Іспит на громадянство виявлятиме знання про суспільство, історію та політичну систему Фінляндії. «Мета полягає в тому, щоб з’ясувати, чи розуміє людина принципи та цінності фінського суспільства», — пояснила очільниця МВС.
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В урядовій програмі зазначається, що необхідний для набуття громадянства термін проживання у Фінляндії буде продовжено до восьми років.
Для отримання паспорта особа також муситиме довести, що має достатньо коштів для проживання в країні. Утім, міністр не уточнила, скільки треба заробляти, щоб здобути громадянство.
Водночас уряд Фінляндії планує передбачити можливість позбавлення громадянства, якщо заявник скоїв тяжкий злочин або отримав паспорт обманним шляхом.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Укрінформ
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