Фінляндія вирішила ускладнити умови надання громадянства — Finance.ua

Фінляндія вирішила ускладнити умови надання громадянства Сьогодні 12:45 — Світ

Фінляндія вирішила ускладнити умови надання громадянства

Влада Фінляндії має намір посилити умови отримання паспорта країни, аби забезпечити успішну інтеграцію нових громадян у суспільство.

Про це заявила глава МВС країни Марі Рантанен, передає Yle

За її словами, мета нововведень полягає у тому, щоб основною умовою отримання паспорта стала успішна інтеграція у фінське суспільство.

«Громадянство буде не так легко отримати, як зараз. І в цьому полягає мета. Фінський паспорт стане винагородою за успішну інтеграцію», — сказала Рантанен.

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Вона зазначила, що буде запроваджено іспит на громадянство та мовний тест. Модель було взято в інших європейських країнах.

Іспит на громадянство виявлятиме знання про суспільство, історію та політичну систему Фінляндії. «Мета полягає в тому, щоб з’ясувати, чи розуміє людина принципи та цінності фінського суспільства», — пояснила очільниця МВС.

В урядовій програмі зазначається, що необхідний для набуття громадянства термін проживання у Фінляндії буде продовжено до восьми років.

Для отримання паспорта особа також муситиме довести, що має достатньо коштів для проживання в країні. Утім, міністр не уточнила, скільки треба заробляти, щоб здобути громадянство.

Водночас уряд Фінляндії планує передбачити можливість позбавлення громадянства, якщо заявник скоїв тяжкий злочин або отримав паспорт обманним шляхом.

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Укрінформ За матеріалами:

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