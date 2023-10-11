Фінляндія хоче спростити процес конфіскації нерухомості росіян — Finance.ua
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Фінляндія хоче спростити процес конфіскації нерухомості росіян

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Уряд Фінляндії хоче полегшити конфіскацію квартир, які належать росіянам. Значна частина нерухомості порожня, а з її власниками неможливо зв’язатися.
Про це заявив міністр юстиції Фінляндії Ліна Мер, пише Yle.
«Ми не можемо залишатися в такому вічному безвиході тільки тому, що не можемо отримати певного повідомлення від влади», — сказала Мері.
«Доля Гельсінської арени останнім часом широко обговорюється в суспільстві, але це є лише одним із прикладів більш широкої проблеми», — йдеться у матеріалі.
Зазначається, що на початку липня Фінляндія ще більше посилила обмеження на в'їзд для російських власників нерухомості.

З якими проблемами стикається Фінляндія

У той же час російські власники нерухомості та житлових часток все частіше нехтують своїми юридичними зобов’язаннями. За даними фінських правоохоронних органів, випадки стягнення з російських власників нерухомості справді почастішали.
Банківські зв’язки між росією та Фінляндією слабшають, а рахунки росіян у фінських банках частково закриті. Нерухомість занепадає, податки залишаються несплаченими, а житлові асоціації мають проблеми через несплачені рахунки.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

За матеріалами:
РБК-Україна
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