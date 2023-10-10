Країни, які постраждали від агресії рф проти України, отримають від Фінляндії 92 млн євро — Finance.ua

Країни, які постраждали від агресії рф проти України, отримають від Фінляндії 92 млн євро Сьогодні 14:36 — Світ

Країни, які постраждали від агресії рф проти України, отримають від Фінляндії 92 млн євро

Фінляндія виділяє додаткові €92 млн на підтримку України та країн, що постраждали від російської агресії. Кошти підуть на біженців та соціальні проєкти.

Про це повідомляє МЗС Фінляндії.

Виділені Фінляндією кошти будуть скеровані до Кризового фонду Міжнародної асоціації розвитку (МАР) групи Світового банку, створеного на початку року для розширення підтримки України й Молдови, а також інших країн, що постраждали від агресії рф проти України.

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62 мільйони євро підуть на Програму підтримки відновлення України та Молдови: 12 мільйонів євро — у вигляді гранту, а 50 мільйонів євро — у вигляді кредиту. В Україні ці кошти будуть спрямовані на задоволення потреб у сферах охорони здоров’я, транспорту, енергетики, сільського господарства, житлового будівництва та соціального забезпечення.

У Молдові Кризовий фонд МАР насамперед допоможе покрити витрати на розміщення українських біженців, а також профінансувати програми розвитку та забезпечення готовності до кризових ситуацій.

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Решта 30 мільйонів євро підуть у вигляді кредитів країнам, що постраждали від російської агресії, аби допомогти їм запобігти поширенню інфекційних захворювань.

«Це додаткове фінансування свідчить про непохитну підтримку Фінляндією України відповідно до Урядової програми. Ми також будемо підтримувати покращення продовольчої безпеки в країнах, що постраждали від російського вторгнення», — прокоментував міністр зовнішньої торгівлі та розвитку Фінляндії Вілле Тавіо.

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