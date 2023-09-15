Фінляндія закриє кордон для авто на російських номерах з 16 вересня — Finance.ua
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Фінляндія закриє кордон для авто на російських номерах з 16 вересня

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Фінляндія закриє кордон для авто на російських номерах з 16 вересня
Фінляндія закриє кордон для авто на російських номерах з 16 вересня
Фінляндія ухвалила рішення припинити допуск в країну автомобілів з російською реєстрацією після роз’яснень Єврокомісії, заборона набуде чинності з початку доби 16 вересня.
Як повідомляє Yle, про це оголосила міністерка закордонних справ Еліна Валтонен.
Валтонен оголосила, що Фінляндія припинить впускати автомобілі з російською реєстрацією з кінця цієї доби.
Міністерка зазначила, що кроки з цього приводу скоординували з сусідами, а також обговорили у національних відомствах застосування рішення і його можливі наслідки.
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Вона додала, що Фінляндія вважає важливим, щоби країни-члени ЄС застосовували однаковий підхід у застосуванні санкцій та боротьбі з обходом санкцій.
У майбутньому в'їхати на російських номерах до Фінляндії зможуть лише громадяни ЄС та їхні члени родини, особи з дипломатичним статусом, можливі також окремі винятки з гуманітарних міркувань.
За оцінкою прикордонників, нові правила суттєво скоротять транскордонний рух між Фінляндією і росією.
Авто на російських номерах, які вже перебувають у Фінляндії, мають виїхати з країни протягом наступних пів року — до 16 березня 2024 року.
Після рішення Фінляндії для російських авто закривається увесь східний кордон ЄС — Литва, Латвія та Естонія ухвалили таке рішення раніше цього тижня.
За матеріалами:
Європейська правда
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