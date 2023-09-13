Литва не пускатиме авто з російськими номерами після роз’яснення ЄС — Finance.ua
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Литва не пускатиме авто з російськими номерами після роз’яснення ЄС

Світ
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Литва не пускатиме авто з російськими номерами після роз’яснення ЄС
Литва не пускатиме авто з російськими номерами після роз’яснення ЄС
Після роз’яснення Європейської комісії Литва не пускатиме автомобілі з російськими номерами, якщо тільки вони не прямують до Калінінграда.
Про це, як пише «Європейська правда» з посиланням на LRT, заявили представники литовської влади.
Минулої п’ятниці Єврокомісія оприлюднила роз’яснення щодо антиросійських санкцій, згідно з якими автомобілі з російськими номерами не можуть в'їжджати на територію ЄС.
«На цей момент громадяни росії можуть перетинати кордон, якщо вони мають на це право, або автобусом, або пішки», — сказала заступниця міністра закордонних справ Литви Йовіта Нелюпшене.
Виняток стосується лише мандрівників, які прямують транзитом до Калінінграда. Вони зможуть проїхати своїм приватним транспортом. В іншому випадку спроби в'їхати на литовську територію на автомобілі з російською реєстрацією можуть призвести до проблем.
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«Будь-хто, хто перетинає кордон, чи то громадянин рф, чи громадянин ЄС, на машині з російськими номерами, якщо у нього немає підтверджуючих документів, що він їде до Калінінграда транзитом, повинен знати, що його автомобіль буде конфісковано», — пояснила Нелюпшене.
У митній службі заявили, що досі Литва відмовлялася пускати лише автомобілі, призначені для продажу. В іншому випадку в країну могли потрапити російські автомобілі.
«Ці автомобілі не мали товарного статусу. Вони зареєстровані там (в росії. — Ред.), а це означає, що вони належать людині, яка там зареєстрована і проживає… Нове роз’яснення добре підкреслює, що якщо (автомобіль. — Ред.) зареєстрований в росії, з російськими номерами, він не може в'їхати», — сказав прессекретар литовської митниці Роландас Юргайтіс.
За даними Єврокомісії, це не нова заборона, але до цього часу країни-члени ЄС не застосовували її однаково.
Заборона на ввезення з росії поширюється на автомобілі, фотоапарати, ноутбуки та сотні інших предметів повсякденного вжитку, повідомив речник Єврокомісії Деніел Феррі.
За його словами, росіян не будуть роздягати, якщо вони прийдуть в одязі російського виробництва, але до цінностей, призначених для продажу, таких як автомобіль, потрібно ставитися «більш суворо».
Роз’яснення Єврокомісії запросила Німеччина, яка з кінця червня не тільки обмежила в'їзд російських автомобілів, але й конфіскує їх всередині країни, повідомили місцеві ЗМІ.
За матеріалами:
Економічна Правда
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