У росіян під час в'їзду до ЄС можуть конфісковувати автомобілі та цінні речі — Finance.ua
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У росіян під час в'їзду до ЄС можуть конфісковувати автомобілі та цінні речі

Світ
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У росіян під час в'їзду до ЄС можуть конфісковувати автомобілі та цінні речі
У росіян під час в'їзду до ЄС можуть конфісковувати автомобілі та цінні речі, www.dailysabah.com
Під час перетину кордону з Європейським Союзом у громадян рф можуть конфіскувати авто, телефони, іншу техніку та цінні речі.
Про це йдеться у документі Єврокомісії.
Такі правила набули чинності після продовження санкцій ЄС проти росії у липні цього року.
Що це означає? У документі зазначено, що якщо росіяни в'їжджають на власному автотранспорті, то за нормативами ЄС це вважатиметься нелегальним імпортом. Відповідно, такий транспорт можуть конфіскувати незалежно від того, з якими цілями і на який термін він ввозиться.
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Заборона також поширюється на ввезення причепів і напівпричепів для перевезення будь-яких вантажів, а також транспортування і використання яхт.
Крім цього, у громадян рф можуть вилучити косметику, валізи, техніку, вироби зі шкіри та хутра, напівдорогоцінне і дорогоцінне каміння та фотокамери.
За матеріалами:
Економічна Правда
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