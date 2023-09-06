Санкції в дії: у Німеччині в росіян конфісковують авто — Finance.ua
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Санкції в дії: у Німеччині в росіян конфісковують авто

Фондовий ринок
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Санкції в дії: у Німеччині в росіян конфісковують авто
Санкції в дії: у Німеччині в росіян конфісковують авто
Митниця Німеччини вилучає у росіян, що в'їжджають в країну, автомобілі на номерах рф. Причина — порушення ними закону ФРН «Про зовнішню торгівлю». У зв’язку з цим посольство росії в Німеччині радить своїм громадянам просто не в'їжджати та не ввозити до країни авто з російськими номерами.
При цьому там запевнили: автомобілі росіяни ввозять «для використання в особистих цілях чи транзиту». Що, втім, не є аргументом для німецьких митників: ті все одно конфіскують ці машини.
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«Продовжуємо фіксувати окремі випадки вилучення співробітниками німецьких митних органів у російських громадян їхніх автотранспортних засобів, зареєстрованих в рф, тимчасово ввезених до ФРН для використання в особистих цілях або транзиту. Постраждалим громадянам інкримінується порушення закону ФРН „Про зовнішню торгівлю“. Аргументи, що йдеться про приватну власність, яка використовується в особистих цілях, до уваги не беруться», — йдеться у повідомленні.
У зв’язку з цим у посольстві порекомендували росіянам не в'їжджати та не ввозити до Німеччини авто з номерами рф — «до прояснення ситуації».
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Масово конфісковувати автомобілі з російськими номерами у Німеччині почали в середині літа. Співробітники тамтешньої митниці посилаються на норми, введені Берліном ще минулого року як санкції проти країни-агресорки, яка розв’язала повномасштабну війну проти Україні.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Обозреватель
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