Фінляндія збудувала першу ділянку стіни на кордоні з рф — Finance.ua

Фінляндія збудувала першу ділянку стіни на кордоні з рф Сьогодні 12:34

Фінляндія збудувала першу ділянку стіни на кордоні з рф

Фінляндія ввела в експлуатацію тестову ділянку паркану на кордоні з рф біля міста Іматра. Уздовж нього патрулювання розпочала південно-східна прикордонна служба країни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Yle

Повідомляється, що ділянка паркану довжиною 3 км мають протестувати, тоді як будівництво решти паркану продовжиться. Загородження є залізне гратчасте полотно, закрите зверху колючим дротом.

Будівництво тестової ділянки розпочали у лютому. Паркан оснащений системою нічного бачення, прожекторами та динаміками на найважливіших ділянках. Поруч із огорожею збудовано дорогу для прикордонних патрулів та ремонтних робіт.

Уздовж східного кордону планується збудувати загородження сукупною протяжністю близько 200 км, щоб перешкоджати незаконному перетину кордону. Підготовчі роботи розпочнуться восени, саме будівництво — узимку. За оцінками фінської влади, будівництво всього паркану довжиною 1300 км займе три-чотири роки і коштуватиме сотні мільйонів євро.

Що передувало

У липні 2022 року на тлі повномасштабного вторгнення рф в Україну парламент Фінляндії ухвалив закон про будівництво на кордоні високої стіни, яка б перешкоджала проникненню мігрантів, а також щоб уникнути різних провокацій.

«Мета нового закону — покращити оперативні можливості прикордонників у реагуванні на гібридні загрози. Війна в Україні зробила це питання невідкладним», — заявила Енн Іханус, старший радник міністерства внутрішніх справ, після ухвалення закону.

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