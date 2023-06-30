Україна отримала понад $1,2 мільярда гранту від США та Фінляндії — Finance.ua
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Україна отримала понад $1,2 мільярда гранту від США та Фінляндії

Казна та Політика
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Україна отримала понад $1,2 мільярда гранту від США та Фінляндії
Україна отримала понад $1,2 мільярда гранту від США та Фінляндії
До державного бюджету України в четвер, 30 червня, надійшли грантові кошти в сумі 1,215 мільярда доларів: 1,2 млрд дол. від США та 15 млн дол. від Фінляндії.
Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів.
Грантові кошти надані як частина п’ятого додаткового фінансування в рамках проєкту «Підтримка державних видатків для забезпечення стійкого державного управління в Україні» (Peace in Ukraine).
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Метою проєкту Peace in Ukraine є часткова компенсація видатків державного бюджету, зокрема соціальних та гуманітарних, що не пов’язані зі сферою безпеки і оборони.
У Мінфіні додали, що залучені гранти спрямують на оплату праці працівників державних органів та педагогічних працівників, пенсійних виплат, а також виплати за окремими програмами державної соціальної допомоги (ВПО, особам з інвалідністю, малозабезпеченим сім'ям та виплати житлово-комунальних субсидій).
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«Вдячний Урядам США, Фінляндії та команді Світового банку за плідну співпрацю і вагому підтримку у частині забезпечення гуманітарних та соціальних видатків під час повномасштабної війни. Фінансування у формі грантів дозволяє не збільшувати боргове навантаження та сприяє фінансовій стабільності України», — зазначив міністр фінансів Сергій Марченко.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Економічна Правда
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