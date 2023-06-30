В ЄС підрахували, скільки вже витрачено на допомогу Україні — Finance.ua

В ЄС підрахували, скільки вже витрачено на допомогу Україні Сьогодні 08:03 — Казна та Політика

В ЄС підрахували, скільки вже витрачено на допомогу Україні

Країни Європейського союзу з початку повномасштабного російського вторгнення надали Україні різноманітної допомоги на 72 млрд євро.

Про це пише УНІАН.

У документі, наданому представниками Європейського парламенту, зазначається, що найбільшою стала економічна допомога, яку у ЄС оцінили у 37,8 млрд євро. Ще 17 мільярдів склала допомога українським біженцям в межах країн ЄС, 15,3 мільярди — військова допомога і майже 2 мільярди — гуманітарна.

Також у документі викладена інформація щодо надання окремих видів допомоги різними країнами. Загальна сума допомоги склала 26,181 млрд євро. Судячи з усього, ці дані не враховували допомогу біженцям та економічну допомогу, яка надавалася Єврокомісією.

З цих даних виходить, що найбільше допомоги Україна отримала від Німеччини — загалом на 7,282 млрд євро. З них гуманітарна допомога склала 1,739 млрд євро, фінансова — 1,3 млрд євро, а військова — 4,242 млрд євро. Німеччина є лідером по кожному з видів допомоги.

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На другому місці йдуть Нідерланди з показником у 3,938 млрд євро (587 млн євро гуманітарної допомоги, 993 млн євро фінансової та 2,359 млрд євро військової).

Замикає трійку лідерів Польща, яка надала Україні 3,527 млрд євро загальної допомоги (170 млн євро гуманітарної допомоги, 934 млн євро фінансової та 2,423 млрд євро військової).

Далі йдуть Франція (загалом 1,537 млрд євро), Швеція (1,4 млрд євро), Італія (1,022 млрд євро), Данія (961 млн євро), Чехія (937 млн євро), Фінляндія (899 млн євро), Австрія (767 млн євро), Іспанія (723 млн євро), Португалія (489 млн євро).

Окремо варто виділити країни Балтії, які за об'ємами знаходяться в середині списку, проте є абсолютними лідерами за співвідношенням наданої допомоги до рівня валового внутрішнього продукту. Так, Латвія надала Україні допомоги на 1,24 млрд євро, що становить 1,24% ВВП цієї країни. У Естонії цей показник склав 1,1% від ВВП (313 млн євро), а у Литви — 0,93% ВВП (486 млн євро).

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Військову допомогу Україні не надавали тільки Ірландія, Угорщина, Кіпр та Мальта.

Греція не надавала ані гуманітарної, ані фінансової допомоги, проте її військова підтримка склала 188 млн євро.

Підтримка найближчих сусідів України — Румунії та Угорщини — є найменшою з країн ЄС, якщо не брати Кіпр та Мальту. Угорщина надала лише 47 млн євро гуманітарної допомоги (0,033% ВВП цієї країна), а Румунія — 8 млн євро гуманітарної та 3 млн євро військової допомоги (загалом 11 млн євро або 0,005% ВВП).

Зображення: УНІАН

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