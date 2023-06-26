Угорщина знову заблокувала транш ЄС на військову допомогу Україні — Finance.ua
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Угорщина знову заблокувала транш ЄС на військову допомогу Україні

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Угорщина не підтримала виділення чергового траншу Євросоюзу у розмірі близько 500 мільйонів євро на військову допомогу Україні.
Про це заявив міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Yahoo News.
«Ми готові змінити свою думку, якщо українці покладуть край безглуздому, брехливому становищу, відповідно до якого найбільший угорський банк OTP перебуває у списку міжнародних спонсорів війни», — заявив глава МЗС Угорщини.
Варто зауважити, що цей транш Угорщина вже блокувала в травні. Причиною тоді також виявилося внесення OTP Bank до списку міжнародних спонсорів війни.

Що не так з OTP Bank

Нагадаємо, 4 травня Національне агентство із запобігання корупції внесло OTP Bank до міжнародного списку спонсорів війни.
Таке рішення в НАЗК пояснили тим, що найбільший угорський банк продовжив свою діяльність у росії, незважаючи на повномасштабне вторгнення військ рф в Україну, і фактично визнав так звані «Л/ДНР».
Таким чином, компанію внесли до бази даних World-Check, яка здійснює облік осіб та організацій з підвищеним ризиком. Її використовують у всьому світі для виявлення та управління фінансовими, регуляторними та репутаційними ризиками.
За матеріалами:
Економічна Правда
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