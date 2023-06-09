Скільки фінансової допомоги отримала Україна за останній місяць (інфографіка) — Finance.ua

Скільки фінансової допомоги отримала Україна за останній місяць (інфографіка) Сьогодні 16:03 — Казна та Політика

Скільки фінансової допомоги отримала Україна за останній місяць (інфографіка)

У травні Україна отримала 3,3 млрд дол. США іноземного фінансування.

Про це свідчить аналітика Центру економічної стратегії.

«Зокрема, надійшло 1,6 млрд дол. кредиту від ЄС, 1,25 млрд дол. гранту від Сполучених Штатів та 384 млн дол. кредиту від Світового банку», — сказано в дослідженні.

Також відбувся перший перегляд програми МВФ, за результатами якого Україна має отримати 900 млн дол. другого траншу у червні.

Інфографіка: ces.org.ua

Загалом за п’ять місяців цього року дефіцит бюджету та потреби на погашення боргу склали 20,9 млрд дол., тоді як зовнішнє фінансування — 19,8 млрд дол.

«Зважаючи на це, можна зробити висновок, що цьогоріч надходження від партнерів значно стабільніші, ніж у 2022. Однак досі не до кінця зрозуміло, чи вийде за рахунок іноземної допомоги повністю покрити дефіцит бюджету», — зазначають аналітики.

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У 2022 році Україна отримала 31,1 млрд доларів США іноземних грантів і кредитів, що в середньому становить 3,1 млрд доларів США за місяць війни. Однак виплати не були ні стабільними, ні регулярними, в окремі місяці спостерігалися як надзвичайно високі, так і низькі обсяги фінансування. Нерегулярні виплати зашкодили виконанню бюджету. І США, і ЄС заявляють, що одним із їхніх пріоритетів є надання фінансової допомоги Україні у 2023 році вчасними та стабільними виплатами.

Інфографіка: ces.org.ua

Верховна Рада 21 березня збільшила видатки бюджету на 537 млрд грн (14,7 млрд доларів США). 96,5% збільшення будуть використані на фінансування армії. Більшість суми профінансують за рахунок збільшення дефіциту бюджету на 11,5 млрд доларів США.

Тому потреби України в додатковому фінансуванні державного бюджету збільшилися до 59,3 млрд доларів США. Проте обсяг підтвердженого та отриманого іноземного фінансування на 2023 рік становить лише 41,6 млрд доларів США, на додачу до чого уряд вже випустив ОВДП на 6,8 млрд доларів США. Це створює фінансовий розрив у розмірі 10,9 млрд доларів США.

Частину розриву профінансують за рахунок додаткових випусків ОВДП. Проте це все ще залишить розрив у декілька млрд доларів США, який повинен бути профінансованим додатковими зобов’язаннями з боку зарубіжних партнерів.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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