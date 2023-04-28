Марченко розповів, чи бачить проблеми з фінансуванням держбюджету до кінця року — Finance.ua
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Марченко розповів, чи бачить проблеми з фінансуванням держбюджету до кінця року

Казна та Політика
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Марченко розповів, чи бачить проблеми з фінансуванням держбюджету до кінця року
Марченко розповів, чи бачить проблеми з фінансуванням держбюджету до кінця року
Зовнішнього фінансування для покриття дефіциту державного бюджету України буде достатньо до кінця 2023 року. Це передбачено програмою МВФ та рішеннями країн-партнерів.
Про повідомив міністр фінансів України Сергій Марченко агентству «Інтерфакс-Україна».
«До кінця 2023 року я не бачу проблем з фінансуванням бюджету», — сказав він.
За його словами, умовою започаткування програми МВФ було надання нашими партнерами, у тому числі країнами G7, гарантій фінансування.
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«Вони гарантують, що зможуть профінансувати дефіцит, який не перекривається за рахунок внутрішніх джерел та за рахунок кредитів МВФ. Це ключова умова програми взагалі. До того часу, поки не було забезпечено фінансування бюджетного розриву 2023 року, були складні перемовини. Включилась Канада, додатково виділила кошти Японія, і це дозволило відкрити програму», — повідомив міністр.
Водночас Марченко зазначив, що розуміє потенційні ризики, в тому числі політичні, в різних країнах.
«І вже зараз доносимо меседж, що нам важливо мати впевненість у майбутньому. Ми комунікували цей месседж і для Казначейства США, і європейським колегам», — додав він.
Міжнародний валютний фонд 31 березня схвалив кредитну програму з Україною на 15,6 млрд доларів. Вона розрахована на чотири роки і є частиною частина загального пакету допомоги на 115 млрд доларів.
За матеріалами:
РБК-Україна
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